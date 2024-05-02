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بعد خيانتها له منذ 23 عامًا... رجل ينتقم من خطيبته السابقة بطريقة تتخطى التوقعات!

بعد خيانتها له منذ 23 عامًا... رجل ينتقم من خطيبته السابقة بطريقة تتخطى التوقعات!





وأوضح الرجل البالغ من العمر 45 عامًا كيف تقدّم لخطبة صديقته آنذاك، إيلا، عندما كان في أوائل العشرينات من عمره قبل حملها، وبعد مرور سبعة أشهر على الحمل، صُدم عندما ادعى رجل آخر أنه والد الطفلة.



وبعد ولادة الفتاة تم إجراء الاختبار مرتين في عيادة اختارها الرجل ليتبين أنها ليست ابنته حقا، ما دمره نفسيا ودفعه إلى مغادرة المدينة، كما حاول إخراج إيلا من عقله تمامًا، وكان الأمر ممكنا حتى التقى بابنتها نيكي عن طريق الصدفة، والبالغة من العمر 23 عامًا.



وادعى الرجل أن نيكي كشفت عن مشاعرها الحقيقية تجاه والدتها، قائلة إنها تلومها على "إخفاء" هوية والدها الحقيقي عنها، كما أنها كانت على علم بالتاريخ العاطفي الذي جمع الرجل مع والدتها.



واتضح أن إيلا خدعت الرجل مع شخصين على الأقل، إذ عندما كانت نيكي في السابعة من عمرها، اكتشف زوج والدتها أنها ليست ابنته وقام بطردهما.



وفي اليوم التالي، أرادت التحدث أكثر والتقت بالرجل في حانة الفندق وتبادلا المعلومات والقصص، وبعد الكثير من اللقاءات أقام الرجل علاقة جنسية مع ابنة خطيبته السابقة لمرات عدة برضا الطرفين.



وكانت نيكي تريد الانتقام من والدتها، حيث أرادت إخبارها فورا بما حصل، لكنها لم تفعل ذلك من دون الحصول على موافقة الرجل، وسرعان ما التقط الثنائي صورة حميمة لهما معًا بوضوح في السرير، وتم إرسالها لها عبر منصة انستغرام مع عبارة جاء فيها: "أستطيع أخيرًا أن أدعوه يا أبي".



واتصلت والدتها بها وتشاجرا، ثم تشاجرت مع الرجل كونها اعتقدت أنه تجاوز الخيانة، ومكث الأخير في الفندق لمدة أربعة أيام أخرى مع نيكي قبل أن تعود إلى المنزل وتودعه. انتقم رجل بعد 23 عامًا، من خطيبته السابقة بواحدة من أسوأ الطرق الممكنة، وذلك عبر إقامة علاقة حميمة مع ابنتها، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وأوضح الرجل البالغ من العمر 45 عامًا كيف تقدّم لخطبة صديقته آنذاك، إيلا، عندما كان في أوائل العشرينات من عمره قبل حملها، وبعد مرور سبعة أشهر على الحمل، صُدم عندما ادعى رجل آخر أنه والد الطفلة.وبعد ولادة الفتاة تم إجراء الاختبار مرتين في عيادة اختارها الرجل ليتبين أنها ليست ابنته حقا، ما دمره نفسيا ودفعه إلى مغادرة المدينة، كما حاول إخراج إيلا من عقله تمامًا، وكان الأمر ممكنا حتى التقى بابنتها نيكي عن طريق الصدفة، والبالغة من العمر 23 عامًا.وادعى الرجل أن نيكي كشفت عن مشاعرها الحقيقية تجاه والدتها، قائلة إنها تلومها على "إخفاء" هوية والدها الحقيقي عنها، كما أنها كانت على علم بالتاريخ العاطفي الذي جمع الرجل مع والدتها.واتضح أن إيلا خدعت الرجل مع شخصين على الأقل، إذ عندما كانت نيكي في السابعة من عمرها، اكتشف زوج والدتها أنها ليست ابنته وقام بطردهما.وفي اليوم التالي، أرادت التحدث أكثر والتقت بالرجل في حانة الفندق وتبادلا المعلومات والقصص، وبعد الكثير من اللقاءات أقام الرجل علاقة جنسية مع ابنة خطيبته السابقة لمرات عدة برضا الطرفين.وكانت نيكي تريد الانتقام من والدتها، حيث أرادت إخبارها فورا بما حصل، لكنها لم تفعل ذلك من دون الحصول على موافقة الرجل، وسرعان ما التقط الثنائي صورة حميمة لهما معًا بوضوح في السرير، وتم إرسالها لها عبر منصة انستغرام مع عبارة جاء فيها: "أستطيع أخيرًا أن أدعوه يا أبي".واتصلت والدتها بها وتشاجرا، ثم تشاجرت مع الرجل كونها اعتقدت أنه تجاوز الخيانة، ومكث الأخير في الفندق لمدة أربعة أيام أخرى مع نيكي قبل أن تعود إلى المنزل وتودعه.