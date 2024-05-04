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بعد أعوام على وفاته... أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في العاصمة: ما السبب؟

منوعات
2024-05-04 | 01:30
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بعد أعوام على وفاته... أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في العاصمة: ما السبب؟
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بعد أعوام على وفاته... أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في العاصمة: ما السبب؟

أفاد مصدر قضائي الخميس أن أبناء اسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، الذي تُوفي عام 2020 عن 60 عاما، طلبوا من المحاكم نقل رفاته من مقبرة خاصة الى ضريح في العاصمة الارجنتينية.

ووفقًا لما جاء في الوثيقة التي كشفت عنها الصحافة المحلية، يهدف الطلب الذي تنظر فيه محكمة في بوينوس آيرس إلى "السماح باستخراج الرفات ونقلها في ظروف أمنية وسرّية".

وينصّ الطلب حسب ما جاء في الوثيقة أيضا، على وضع الضريح في منطقة بويرتو ماديرو على مقربة من العاصمة الارجنتينية، وذلك "حتى يتمكن عموم الشعب الارجنتيني وجميع مشجّعي كرة القدم حول العالم من تكريم الشخص الذي كان معبود الجماهير الارجنتينية".

ووقّعت على الوثيقة بنات مارادونا، دالما وجيانينا وجانا، بالإضافة إلى شريكته السابقة فيرونيكا أوخيدا، والدة ابنه الأصغر دييغو جونيور. ولدى مارادونا أربعة اولاد آخرين من علاقات خارج نطاق الزواج.

وتتواجد رفات مارادونا الذي قاد الارجنتين للفوز بلقب مونديال 1986 ودافع عن ألوان عدة أندية أبرزها بوكا جونيورز وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في مقبرة بيلا فيستا الخاصة، في ضواحي العاصمة الأرجنتينية.Top of Form

وكالة فرانس برس

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