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بعد اختفائهم في وقت سابق... العثور على ثلاث جثث لسياح في المكسيك

منوعات
2024-05-04 | 05:59
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بعد اختفائهم في وقت سابق... العثور على ثلاث جثث لسياح في المكسيك
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بعد اختفائهم في وقت سابق... العثور على ثلاث جثث لسياح في المكسيك

بعد اختفائهم في وقت سابق... العثور على ثلاث جثث لسياح في المكسيك

قال مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا في المكسيك في بيان إن السلطات عثرت على ثلاث جثث في موقع حيث وردت تقارير عن فقدان سياح منهم أميركي وأستراليان.

وفي التفاصيل، كان مكتب المدعي العام قد أعلن في وقت سابق أن الأخوين الأستراليين "كالوم وجيك روبنسون" والأميركي كارتر رود" شوهدوا آخر مرة في 27 نيسان.

وأضاف المكتب في البيان في وقت متأخر من أمس الجمعة إن مختبرا حكوميا سيتولى فحوص الطب الشرعي للجثث من أجل التعرف على هوياتها.

وتابع البيان أن المحققين يواصلون تفتيش المنطقة الوعرة التي عثر فيها على الجثث بحثا عن أدلة إضافية.

وكان الرجال الثلاثة في عطلة لممارسة رياضة ركوب الأمواج بالقرب من مدينة إنسينادا السياحية الشهيرة التي تبعد نحو 90 دقيقة إلى الجنوب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتُعد باخا كاليفورنيا واحدة من أكثر الولايات المكسيكية التي ينتشر فيها العنف، لكن إنسينادا تعتبر أكثر أمانا. وتنصح وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الولاية بسبب ارتفاع معدل الجريمة والخطف.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على سؤال حول العثور على الجثث "علمنا بتلك التقارير ونراقب الوضع عن كثب"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية بأن سفارة بلاده في المكسيك تعمل بشكل وثيق مع السلطات المكسيكية والشرطة الاتحادية الأسترالية.

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