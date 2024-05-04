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شابة تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها بأمر غريب... وشروط صادمة يخضع لها حبيبها!

منوعات
2024-05-04 | 10:45
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شابة تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها بأمر غريب... وشروط صادمة يخضع لها حبيبها!
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شابة تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها بأمر غريب... وشروط صادمة يخضع لها حبيبها!

شابة تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها بأمر غريب... وشروط صادمة يخضع لها حبيبها!

أثارت امرأة جدلاً حادًا بعد أن كشفت أنها تتقاضى الإيجار من حبيبها مقابل إقامته في منزلها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قدّمت "ماريستيلا مالي غوميز" الكولومبية لمحة عن الترتيب المالي الذي اتفقت عليه مع صديقها.

وقالت مالي إنها تفرض على حبيبها عددا من الرسوم مقابل العطلة التي يقضيانها معًا في منزلها، وقد أثار هذا الاعتراف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت مالي عن الرسوم التي تتقاضاها من حبيبها عندما يبقى في عطلات نهاية الأسبوع في منزلها، مبررة أن الخدمات والمياه ومستلزمات الحياة ليست مجانية.

ودافعت مالي عن قرارها قائلة إنها لا ترى أي خطأ في تصرفاتها، كما أخبرت أنها أقنعت عددا من صديقاتها باعتماد الخطة نفسها مع شركائهم.

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