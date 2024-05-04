الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شابة تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها بأمر غريب... وشروط صادمة يخضع لها حبيبها!
منوعات
2024-05-04 | 10:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شابة تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها بأمر غريب... وشروط صادمة يخضع لها حبيبها!
شابة تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها بأمر غريب... وشروط صادمة يخضع لها حبيبها!
أثارت امرأة جدلاً حادًا بعد أن كشفت أنها تتقاضى الإيجار من حبيبها مقابل إقامته في منزلها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قدّمت "ماريستيلا مالي غوميز" الكولومبية لمحة عن الترتيب المالي الذي اتفقت عليه مع صديقها.
وقالت مالي إنها تفرض على حبيبها عددا من الرسوم مقابل العطلة التي يقضيانها معًا في منزلها، وقد أثار هذا الاعتراف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدثت مالي عن الرسوم التي تتقاضاها من حبيبها عندما يبقى في عطلات نهاية الأسبوع في منزلها، مبررة أن الخدمات والمياه ومستلزمات الحياة ليست مجانية.
ودافعت مالي عن قرارها قائلة إنها لا ترى أي خطأ في تصرفاتها، كما أخبرت أنها أقنعت عددا من صديقاتها باعتماد الخطة نفسها مع شركائهم.
آخر الأخبار
منوعات
مواقع
التواصل
الاجتماعي
اعترافها
غريب...
وشروط
صادمة
حبيبها!
التالي
بعد أعوام على وفاته... أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في العاصمة: ما السبب؟
وفاة "تيك توكر" شهيرة بعد صراع مع المرض.. وثقت رحلتها بالكامل وهذا ما فعلته قبل رحيلها (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-12
امرأة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي... لماذا رفضت التخلي عن كلبها؟
منوعات
2024-04-12
امرأة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي... لماذا رفضت التخلي عن كلبها؟
0
منوعات
2024-03-13
الفجوة العمرية بين شقيقين تثير حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي... والمتابعون يشككون بأنه والدها!
منوعات
2024-03-13
الفجوة العمرية بين شقيقين تثير حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي... والمتابعون يشككون بأنه والدها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
0
منوعات
2024-04-19
رجل يكتشف حياة زوجته السرية على مواقع التواصل الاجتماعي... ما تبيّن شكّل له صدمة!
منوعات
2024-04-19
رجل يكتشف حياة زوجته السرية على مواقع التواصل الاجتماعي... ما تبيّن شكّل له صدمة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:05
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
منوعات
15:05
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
0
منوعات
14:45
هل أنتم من محبي الأصوات الصاخبة التي تصدرها السيارات؟... قد يكون ذلك مؤشرا للأمراض النفسية!
منوعات
14:45
هل أنتم من محبي الأصوات الصاخبة التي تصدرها السيارات؟... قد يكون ذلك مؤشرا للأمراض النفسية!
0
منوعات
14:00
بعد أن علقت في زحمة سير خانقة... إليكم ما حصل مع امرأة حامل خلال خمس دقائق!
منوعات
14:00
بعد أن علقت في زحمة سير خانقة... إليكم ما حصل مع امرأة حامل خلال خمس دقائق!
0
منوعات
13:45
وكيلة عقارية توثق لحظة اكتشافها أمرًا مرعبا... ما عثرت عليه صدم متابعيها: طلبوا منها استدعاء الشرطة! (فيديو)
منوعات
13:45
وكيلة عقارية توثق لحظة اكتشافها أمرًا مرعبا... ما عثرت عليه صدم متابعيها: طلبوا منها استدعاء الشرطة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:51
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": الاحتلال يعرقل التوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار الحرب
آخر الأخبار
14:51
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": الاحتلال يعرقل التوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار الحرب
0
منوعات
2024-03-20
شبيهة كيت ميدلتون تعلّق على اختفاء الأميرة... هذا ما قالته!
منوعات
2024-03-20
شبيهة كيت ميدلتون تعلّق على اختفاء الأميرة... هذا ما قالته!
0
منوعات
01:30
بعد أعوام على وفاته... أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في العاصمة: ما السبب؟
منوعات
01:30
بعد أعوام على وفاته... أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في العاصمة: ما السبب؟
0
منوعات
2024-04-29
موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!
منوعات
2024-04-29
موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا
0
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
في وقفتهم الشهرية... تجمع للأهالي أمام بوابة الشهداء للمرفأ وأمام تمثال المغترب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
في وقفتهم الشهرية... تجمع للأهالي أمام بوابة الشهداء للمرفأ وأمام تمثال المغترب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
07:15
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
أخبار دولية
07:15
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
2
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
3
حال الطقس
02:23
منخفض جوي جديد...
حال الطقس
02:23
منخفض جوي جديد...
4
منوعات
16:35
متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"
منوعات
16:35
متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"
5
منوعات
05:00
غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟
منوعات
05:00
غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟
6
منوعات
16:52
وفاة "تيك توكر" شهيرة بعد صراع مع المرض.. وثقت رحلتها بالكامل وهذا ما فعلته قبل رحيلها (فيديو)
منوعات
16:52
وفاة "تيك توكر" شهيرة بعد صراع مع المرض.. وثقت رحلتها بالكامل وهذا ما فعلته قبل رحيلها (فيديو)
7
آخر الأخبار
16:26
مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها
آخر الأخبار
16:26
مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها
8
امن وقضاء
16:00
الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب
امن وقضاء
16:00
الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More