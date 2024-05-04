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"أنتِ متوفية منذ أربعة أشهر"... سيدة ستينية تُصاب بصدمة بعد ذهابها إلى المستشفى: إليكم تفاصيل ما حصل!

منوعات
2024-05-04 | 13:00
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&quot;أنتِ متوفية منذ أربعة أشهر&quot;... سيدة ستينية تُصاب بصدمة بعد ذهابها إلى المستشفى: إليكم تفاصيل ما حصل!
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"أنتِ متوفية منذ أربعة أشهر"... سيدة ستينية تُصاب بصدمة بعد ذهابها إلى المستشفى: إليكم تفاصيل ما حصل!

"أنتِ متوفية منذ أربعة أشهر"... سيدة ستينية تُصاب بصدمة بعد ذهابها إلى المستشفى: إليكم تفاصيل ما حصل!

أُصيبت امرأة بحالة من الذهول بعد خضوعها لفحص في المستشفى حين أخبرها الموظفون أنها مسجلة على أنها متوفية بالفعل، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تُركت "سوزان جونسون" في حالة من الذعر الشديد بعد أن أخبرها الموظفون في مستشفى بريدلينغتون أن السجلات أظهرت أنها ماتت منذ أربعة أشهر.

ولحسن الحظ، كانت مدبرة المنزل المتقاعدة، البالغة من العمر 62 عامًا، قادرة على إجراء الفحص بالأشعة، وقالت جونسون: "لقد أعطيتهم رسالتي وكانت كلماتهم الأولى، "أوه، أنتِ متوفية".

وليس من الواضح كيف حدث الخطأ، ولكن عندما اتصلت جونسون بطبيبها العام، أخبرها أنه تم إصلاحه.

ومع ذلك، عندما اتصلت بإدارة العمل والمعاشات التقاعدية، أخبرها أحد الموظفين أنها لا تزال مسجلة على أنها متوفية داخل النظام الالكتروني، وهذا ما أدى إلى توقف مخصصات رعاية زوجها الذي يعاني من احتياجات خاصة وذلك لفترة وجيزة.

وما زالت جونسون حتى الآن غير متأكدة من كيفية حدوث الخطأ في المقام الأول لكنها مصممة على معرفة كيف حدث ذلك.

وقالت مجموعة سكاربورو الطبية إنها تلقت تعليمات إلكترونية حول "الوفاة" من دعم الرعاية الأولية في إنكلترا.

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