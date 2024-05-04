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بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
منوعات
2024-05-04 | 15:05
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بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
كشفت امرأة بعد انفصال زوجها عنها وذلك بعد علاقة دامت 20 عاماً، أن صديقتها ارتبطت بطليقها وتجمعهما الآن علاقة رومانسية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أوضحت الأم لطفلين أنها ما زالت مغرمة بزوجها السابق، إذ مارسا الجنس مرات عدة بعد الانفصال.
وتساءلت المرأة عن كيفية تعاملها مع الوضع المعقّد خصوصًا أن صديقتهما المشتركة على علاقة بزوجها السابق ويتمتعان بحياة رومنسية للغاية في منزل العائلة.
وكانت المرأة قد اهتمت في وقت سابق بطليقها وقامت برعايته بعد تعرضه لإصابة رياضية، وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف الرجل ووصفوه بالـ"حقير".
وأوضحت المرأة أن أطفالها لم يكونوا على علم بالانفصال إلا قبل بضعة أسابيع، وذلك عندما خرجت من منزل العائلة في وقت سابق من هذا الشهر.
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