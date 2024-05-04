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وكيلة عقارية توثق لحظة اكتشافها أمرًا مرعبا... ما عثرت عليه صدم متابعيها: طلبوا منها استدعاء الشرطة! (فيديو)

وكيلة عقارية توثق لحظة اكتشافها أمرًا مرعبا... ما عثرت عليه صدم متابعيها: طلبوا منها استدعاء الشرطة! (فيديو)



عثرت الوكيلة العقارية "جيسيكا لو" على اكتشاف مقلق داخل أحد المنازل في فلوريدا، ووثقت اللحظة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك، وفق ما نقل موقع



وكشفت جيسيكا أنها لم تجد أبدًا شيئًا مخيفًا في أي منزل خلال السنوات العشر الفائتة التي قضتها في مجال العقارات.



وأوضحت جيسيكا أثناء دخولها إلى إحدى غرف النوم، أنها فتحت الباب معتقدة أنه يؤدي إلى خزانة، لكنها وجدت أنه يؤدي إلى درج وغرفة تحت الأرض.



وكشفت جيسيكا أن المنزل تم تأسيسه عام 1958، وأضافت أن الغرفة مجهزة بالكهرباء، المياه ومزيل للرطوبة وتصميم لطيف للغاية مع سجادة صغيرة.



وتدفقت التعليقات حيث شارك المتابعون صدمتهم من لقطات الغرفة المخيفة، حتى أن بعضهم توسل إلى جيسيكا "لاستدعاء رجال الشرطة". ديلي ميل " البريطاني.وكشفت جيسيكا أنها لم تجد أبدًا شيئًا مخيفًا في أي منزل خلال السنوات العشر الفائتة التي قضتها في مجال العقارات.وأوضحت جيسيكا أثناء دخولها إلى إحدى غرف النوم، أنها فتحت الباب معتقدة أنه يؤدي إلى خزانة، لكنها وجدت أنه يؤدي إلى درج وغرفة تحت الأرض.وكشفت جيسيكا أن المنزل تم تأسيسه عام 1958، وأضافت أن الغرفة مجهزة بالكهرباء، المياه ومزيل للرطوبة وتصميم لطيف للغاية مع سجادة صغيرة.وتدفقت التعليقات حيث شارك المتابعون صدمتهم من لقطات الغرفة المخيفة، حتى أن بعضهم توسل إلى جيسيكا "لاستدعاء رجال الشرطة".