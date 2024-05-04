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هل أنتم من محبي الأصوات الصاخبة التي تصدرها السيارات؟... قد يكون ذلك مؤشرا للأمراض النفسية!

هل أنتم من محبي الأصوات الصاخبة التي تصدرها السيارات؟... قد يكون ذلك مؤشرا للأمراض النفسية!





وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، "جولي أيتكين شيرمر"، إن المرض النفسي قد يظهر من خلال استمتاع الرجال بمشاهدة الناس لهم وشعورهم بالذهول بعد سماع أصوات السيارة الصاخبة.



وفي هذه الدراسة، شرع الباحثون في فهم الرابط بين حب الرجال لصوت السيارات الصاخبة وسمات الشخصية "الرباعية المظلمة".



وقام الفريق بإدراج 529 مشاركًا، بما في ذلك 52% من الرجال و48% من الإناث، بمتوسط عمر 18 عامًا، وتم الاستطلاع على آراء المشاركين حول ما يشعرون به تجاه سياراتهم، ومدى رغبتهم في الحصول على سيارة صاخبة، واستعدادهم لتعديل كاتم الصوت للحصول على سيارة أعلى صوتًا.



وكشفت النتائج أن المشاركين الذكور كانوا أكثر ميلاً من الإناث بالرغبة في امتلاك سيارة بصوت عالٍ، وأنهم على استعداد لتعديل سيارتهم لجعلها أعلى صوتًا.



وعلاوة على ذلك، فإن المشاركين الذكور الذين قالوا إنهم يريدون سيارة صاخبة سجلوا درجات أعلى في احتمال إصابتهم بالأمراض النفسية. وجدت دراسة جديدة أن الرجال الذين يعشقون سياراتهم بشكل مفرط، هم أكثر عرضة لأن يكونوا مرضى نفسيين، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، "جولي أيتكين شيرمر"، إن المرض النفسي قد يظهر من خلال استمتاع الرجال بمشاهدة الناس لهم وشعورهم بالذهول بعد سماع أصوات السيارة الصاخبة.وفي هذه الدراسة، شرع الباحثون في فهم الرابط بين حب الرجال لصوت السيارات الصاخبة وسمات الشخصية "الرباعية المظلمة".وقام الفريق بإدراج 529 مشاركًا، بما في ذلك 52% من الرجال و48% من الإناث، بمتوسط عمر 18 عامًا، وتم الاستطلاع على آراء المشاركين حول ما يشعرون به تجاه سياراتهم، ومدى رغبتهم في الحصول على سيارة صاخبة، واستعدادهم لتعديل كاتم الصوت للحصول على سيارة أعلى صوتًا.وكشفت النتائج أن المشاركين الذكور كانوا أكثر ميلاً من الإناث بالرغبة في امتلاك سيارة بصوت عالٍ، وأنهم على استعداد لتعديل سيارتهم لجعلها أعلى صوتًا.وعلاوة على ذلك، فإن المشاركين الذكور الذين قالوا إنهم يريدون سيارة صاخبة سجلوا درجات أعلى في احتمال إصابتهم بالأمراض النفسية.