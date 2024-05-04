بالتزامن مع اليوم العالمي للبستنة العارية... هكذا احتفلت امرأة أميركية بالمناسبة!

انتقمت من الزبون بطريقة مضحكة... هذا ما فعلته نادلة بعد تلقيها مراجعة سلبية

انتقمت من الزبون بطريقة مضحكة... هذا ما فعلته نادلة بعد تلقيها مراجعة سلبية

بعد أعوام على وفاته... أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في العاصمة: ما السبب؟