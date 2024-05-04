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مع مرور اليوم العالمي للبستنة العارية... هكذا احتفلت امرأة أميركية بالمناسبة!

منوعات
2024-05-04 | 15:20
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مع مرور اليوم العالمي للبستنة العارية... هكذا احتفلت امرأة أميركية بالمناسبة!
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مع مرور اليوم العالمي للبستنة العارية... هكذا احتفلت امرأة أميركية بالمناسبة!

بالتزامن مع اليوم العالمي للبستنة العارية... هكذا احتفلت امرأة أميركية بالمناسبة!

بالتزامن مع اليوم العالمي للبستنة العارية، اهتمت امرأة أميركية ببستانها ونباتاتها وهي عارية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، شاركت المرأة وجهة نظرها الفريدة حول الممارسة القديمة المتمثلة بالبستنة في العراء.

وكان قد تم إنشاء اليوم العالمي للبستنة العارية للمرة الأولى عام 2014، ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال به كل عام في أول سبت من شهر أيار، ويشجع هذا التاريخ الناس في كل أنحاء العالم على الاهتمام بحديقتهم من دون ارتداء ملابس كما أرادت الطبيعة.

وقالت المرأة إنه لم يمض وقت طويل قبل أن تصبح البستنة العارية أكثر من مجرد هواية، إذ أصبحت نمط حياة، وشرحت أن هذه الطريقة تساهم في توثيق الصلات بين الإنسان والطبيعة.

وشرحت المرأة أن الإنسان ليس منفصلا عن الطبيعة، بل هو جزء منها، ويحتاج كل من عقله وجسده إليها تمامًا مثل النباتات، فالبشرة بحاجة إلى أن تلمسها الشمس، ويحتاج الجسد إلى الهواء، المياه النظيفة والتربة الصحية.

واهتمام الانسان بالطبيعة وهو عار، يجعل البستاني يشعر بإحساس عميق بالانسجام مع العالم الطبيعي.

وأشارت المرأة إلى أنها لا تستخدم أي مبيدات أعشاب أو مبيدات حشرية أو مواد كيميائية، كما أن هذا الأمر ينطبق على كل جوانب حياتها، بدءًا من المنتجات التي تستخدمها على بشرتها وصولا إلى الطعام. 

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