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لهذا السبب... توقفت أم عن إقامة حفلات أعياد الميلاد لأطفالها: "لا يهمني ما يقوله الناس"!

لهذا السبب... توقفت أم عن إقامة حفلات أعياد الميلاد لأطفالها: "لا يهمني ما يقوله الناس"!





وفي التفاصيل، قالت "آنا تيزاك" إنها تخلت عن محاولة مواكبة المظاهر الاجتماعية وتوقفت عن اللجوء إلى الأمور ذات الثمن الباهظ للشعور بالسعادة، مشيرة إلى مدى امتنانها لعدم امتلاك طفلها لوسائل التواصل الاجتماعي.



وفي هذا الإطار، قررت آنا العودة إلى التجمعات العائلية الصغيرة، وأوضحت الأم لماذا أصبحت حفلات الأطفال "سخيفة للغاية"، وكشفت أنه أصبح من الواجب الآن دعوة الفصل بأكمله، كما أن بعض دور الحضانة والمدارس الابتدائية تدفع الآباء إلى استضافة حفل يضم عددًا كبيرًا من الأطفال.



ومع ذلك، بعد تنظيم عدد لا يحصى من حفلات أعياد الميلاد الكبيرة لأطفالها الصغار، بما في ذلك عروض الدمى والفنانين، أدركت آنا أن حفلة بسيطة هي أفضل هدية لأطفالها.



وكشفت آنا كيف أنفقت ذات مرة في حفلة تسلق داخلية بمناسبة عيد ميلاد ابنها الثالث، مبلغا خياليا ولكنها اكتشفت لاحقا أن طفلها لم يستمتع بيومه على الإطلاق.



واعترفت الأم بأن إقامة حفل أصغر كان من شأنه أن يجعل ابنها أكثر سعادة، وأصبح الأمر متعلقا بالتجمعات الصغيرة مع العائلة والأصدقاء وقالب الحلوى المصنوع محليا. كشفت إحدى الأمهات عن سبب توقفها عن إقامة حفلات أعياد ميلاد خاصة لأطفالها، حيث وصفتها بأنها "سخيفة"، "باهظة الثمن" و"مرهقة"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قالت "آنا تيزاك" إنها تخلت عن محاولة مواكبة المظاهر الاجتماعية وتوقفت عن اللجوء إلى الأمور ذات الثمن الباهظ للشعور بالسعادة، مشيرة إلى مدى امتنانها لعدم امتلاك طفلها لوسائل التواصل الاجتماعي.وفي هذا الإطار، قررت آنا العودة إلى التجمعات العائلية الصغيرة، وأوضحت الأم لماذا أصبحت حفلات الأطفال "سخيفة للغاية"، وكشفت أنه أصبح من الواجب الآن دعوة الفصل بأكمله، كما أن بعض دور الحضانة والمدارس الابتدائية تدفع الآباء إلى استضافة حفل يضم عددًا كبيرًا من الأطفال.ومع ذلك، بعد تنظيم عدد لا يحصى من حفلات أعياد الميلاد الكبيرة لأطفالها الصغار، بما في ذلك عروض الدمى والفنانين، أدركت آنا أن حفلة بسيطة هي أفضل هدية لأطفالها.وكشفت آنا كيف أنفقت ذات مرة في حفلة تسلق داخلية بمناسبة عيد ميلاد ابنها الثالث، مبلغا خياليا ولكنها اكتشفت لاحقا أن طفلها لم يستمتع بيومه على الإطلاق.واعترفت الأم بأن إقامة حفل أصغر كان من شأنه أن يجعل ابنها أكثر سعادة، وأصبح الأمر متعلقا بالتجمعات الصغيرة مع العائلة والأصدقاء وقالب الحلوى المصنوع محليا.