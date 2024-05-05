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للضحك أنواع عدة وتفسيرات خاصة... ماذا تكشف الضحكة عن شخصيتك؟
منوعات
2024-05-05 | 05:30
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للضحك أنواع عدة وتفسيرات خاصة... ماذا تكشف الضحكة عن شخصيتك؟
للضحك أنواع عدة وتفسيرات خاصة... ماذا تكشف الضحكة عن شخصيتك؟
قد تعكس ضحكة الأشخاص الكثير من السمات عن شخصياتهم، إذ إن كل نوع من أنواع الضحك له تفسيراته الخاصة التي تصف السلوك الذي يميل إليه الشخص. إليكم هذه التفسيرات لضحكات الأشخاص المتنوعة.
الضحك عبر دفعات قصيرة
يمكن تعريف هذا النوع من الضحك على أنه صوت خفيف ومبهج يخرج عبر دفعات قصيرة، هؤلاء الأشخاص إيجابيون، ويقدرون اللحظات والعفوية، لكنهم غالبًا ما يشعرون بالقلق.
الضحك عبر الشخير
الشخير أثناء الضحك هو صوت مفاجئ يشبه صوت الخنزير، وهذا النوع من الضحك هو علامة تشير إلى الانطوائيين، عادةً ما يكون هؤلاء الأشخاص خجولين ولا يحبون الاهتمام، لكنهم أذكياء جدًا.
الضحك عبر القهقة
القهقهة هي ضحكة عالية وصاخبة يمكن أن تجعل جسم الانسان يهتز بالكامل. يعرف هؤلاء الأشخاص كيفية الحصول على أفضل ما في الحياة، ويحبون الاختلاط بالآخرين ولا يخشون المخاطرة.
الضحكة الثرثارة
تتميز الضحكة الثرثارة بصوتها الثاقب الذي لا يمكن كبته. الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الضحكة هم منفتحون ويتمتعون بمهارات تواصل جيدة، يمكنهم بسهولة نسبيًا تحقيق ما يريدون وإيجاد حلول للمشاكل.
ضحكة الصفير
عندما يبدو الشخص الضاحك وكأنه يلهث، فهذه ضحكة الصفير. هؤلاء الأشخاص يمزحون بطريقة رائعة ويتمتعون بروح الدعابة ولكنهم يريدون أن يظهروا كما لو أنهم أكثر تحفظًا وجدية من خلال كبت ضحكاتهم.
الضحك بصوت منخفض
يضحك الشخص بصوت منخفض ويبدو الصوت مشابهًا للضحك ولكنه أكثر خبثًا. ومع ذلك، فإن هذه الضحكة تصف الشخص بأنه اجتماعي وذكي ويميل إلى أخذ الأمور بطريقة أكثر فكاهة أكثر من غيره.
وفي هذا السياق، قال عالم الأعصاب الذي درس التثاؤب والضحك، الدكتور "روبرت بروفين"، إن 10% فقط من الضحك سببها النكات، لذلك هناك أسباب أكثر وراء الضحك، ولكل منها تفسيراته الخاصة.
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وتفسيرات
خاصة...
الضحكة
شخصيتك؟
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