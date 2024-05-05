الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بالتزامن مع يوم الضحك العالمي... تعرفوا إلى صاحب الضحكة الأطول في العالم وهذه أشكال العلاج التي ابتكرها!

منوعات
2024-05-05 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بالتزامن مع يوم الضحك العالمي... تعرفوا إلى صاحب الضحكة الأطول في العالم وهذه أشكال العلاج التي ابتكرها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بالتزامن مع يوم الضحك العالمي... تعرفوا إلى صاحب الضحكة الأطول في العالم وهذه أشكال العلاج التي ابتكرها!

بالتزامن مع يوم الضحك العالمي... تعرفوا إلى صاحب الضحكة الأطول في العالم وهذه أشكال العلاج التي ابتكرها!

يحمل الإثيوبي "بيلاتشو غيرما" الرقم القياسي العالمي في الضحك من دون توقف. 

وفي التفاصيل، ضحك غيرما عام 2008 من دون توقف لمدة ثلاث ساعات و6 دقائق، لكن الأب لخمسة أطفال لا يستخدم الضحك فقط لتسجيل أرقام قياسية غريبة إذ أنشأ الأخير "مدرسة للضحك" في أديس أبابا. 

وكانت قد أتت هذه المبادرة كونه يأمل في أن يساعد الضحك في شفاء الناس، حيث استخدم غيرما الضحك كشكل من أشكال العلاج لمساعدة الأطفال والبالغين في التغلب على أشكال مختلفة من الإعاقات والمرض لسنوات عدة.

وفي هذا السياق، سافر الرجل البالغ من العمر 44 عامًا حول العالم لمشاركة معرفته وخبرته مع آلاف الأشخاص الذين يحضرون ورش العمل والمحاضرات، وقال غيرما إن الضحك هو الذي أنقذ حياته من الكارثة.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

الضحك

العالمي...

تعرفوا

الضحكة

الأطول

العالم

أشكال

العلاج

ابتكرها!

LBCI التالي
الفكاهة تحظى بدور مهم في الحب... فهل يعزز الضحك العلاقات الرومانسية حقا؟
لهذا السبب... توقفت أم عن إقامة حفلات أعياد الميلاد لأطفالها: "لا يهمني ما يقوله الناس"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:20

بالتزامن مع اليوم العالمي للبستنة العارية... هكذا احتفلت امرأة أميركية بالمناسبة!

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-02

وزير الخارجية الفرنسي: نندد بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمال المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة

LBCI
منوعات
2024-04-02

وفاة آخر الناجين من سفينة حربية أميركية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية... وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2024-03-08

بالتزامن مع يوم المرأة العالمي... إليكم قائمة الأغاني العربية المعروفة والداعمة لها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:33

في اليوم العالمي للضحك... ما تاريخه وأهميته على المجتمعات؟

LBCI
منوعات
05:30

للضحك أنواع عدة وتفسيرات خاصة... ماذا تكشف الضحكة عن شخصيتك؟

LBCI
منوعات
04:00

الفكاهة تحظى بدور مهم في الحب... فهل يعزز الضحك العلاقات الرومانسية حقا؟

LBCI
منوعات
15:45

لهذا السبب... توقفت أم عن إقامة حفلات أعياد الميلاد لأطفالها: "لا يهمني ما يقوله الناس"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-08

كانت تتوقع أن يبقى عازباً طوال حياته بعد وفاة والدتها... ما اكتشفته شابة عن والدها صدمها!

LBCI
منوعات
13:00

"أنتِ متوفية منذ أربعة أشهر"... سيدة ستينية تُصاب بصدمة بعد ذهابها إلى المستشفى: إليكم تفاصيل ما حصل!

LBCI
صحف اليوم
00:30

مصادر مطلعة لـ "الأنباء الكويتية": زيارة لودريان ستتحدد بعد اطلاعه على الملاحظات اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-15

سالم لـ"عشرين 30": إسرائيل تحضر لرد جدي... وواشنطن لا تحبذ حربًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا

LBCI
خبر عاجل
13:30

شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

في وقفتهم الشهرية... تجمع للأهالي أمام بوابة الشهداء للمرفأ وأمام تمثال المغترب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
07:15

فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:30

شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
17:05

وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة

LBCI
موضة وجمال
05:29

مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي في لندن... من هو زوجها؟ (صور)

LBCI
اخبار البرامج
15:05

لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة

LBCI
صحف اليوم
00:33

أحد المرشحين للرئاسة أعيد إدراج اسمه ضمن لائحة رباعية... هل انحسرت بين مرشحَين؟ (الانباء الكويتية)

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More