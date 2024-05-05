بالتزامن مع يوم الضحك العالمي... تعرفوا إلى صاحب الضحكة الأطول في العالم وهذه أشكال العلاج التي ابتكرها!

بالتزامن مع يوم الضحك العالمي... تعرفوا إلى صاحب الضحكة الأطول في العالم وهذه أشكال العلاج التي ابتكرها!



يحمل الإثيوبي "بيلاتشو غيرما" الرقم القياسي العالمي في الضحك من دون توقف.



وفي التفاصيل، ضحك غيرما عام 2008 من دون توقف لمدة ثلاث ساعات و6 دقائق، لكن الأب لخمسة أطفال لا يستخدم الضحك فقط لتسجيل أرقام قياسية غريبة إذ أنشأ الأخير "مدرسة للضحك" في أديس أبابا.



وكانت قد أتت هذه المبادرة كونه يأمل في أن يساعد الضحك في شفاء الناس، حيث استخدم غيرما الضحك كشكل من أشكال العلاج لمساعدة الأطفال والبالغين في التغلب على أشكال مختلفة من الإعاقات والمرض لسنوات عدة.



وفي هذا السياق، سافر الرجل البالغ من العمر 44 عامًا حول العالم لمشاركة معرفته وخبرته مع آلاف الأشخاص الذين يحضرون ورش العمل والمحاضرات، وقال غيرما إن الضحك هو الذي أنقذ حياته من الكارثة.