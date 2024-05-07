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رغم حالة التأهب القصوى... متطوعون ينقذون الحيوانات قرب بركان إندونيسي
منوعات
2024-05-07 | 03:58
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رغم حالة التأهب القصوى... متطوعون ينقذون الحيوانات قرب بركان إندونيسي
رغم حالة التأهب القصوى... متطوعون ينقذون الحيوانات قرب بركان إندونيسي
تحمل متطوعة كلباً يعاني من وهج شديد وحروق بالغة، وهو من بين حيوانات أليفة ذهب فريق من المتطوعين لإنقاذها في جزيرة روانغ الإندونيسية، التي أجلي سكانها وتعيش حالة تأهب قصوى منذ ثوران بركان.
وقالت "لورنت تان"، وهي متطوعة تبلغ 31 عاما، لوكالة "فرانس برس" "نعلم أن الحيوانات لا تزال تعيش هناك. كيف يمكننا أن نتركها تموت؟"
منذ منتصف نيسان، دخل بركان جبل روانغ، الواقع في مقاطعة شمال سولاويسي الإندونيسية، في حالة ثوران أكثر من ست مرات، ما أدى إلى إجلاء سكان المنطقة البالغ عددهم حوالى 800 نسمة. وكانت السلطات قد أقامت منطقة محظورة بطول سبعة كيلومترات حول الحفرة، قبل حصرها بخمسة كيلومترات الأحد، ما أثر على حوالى 11 ألف شخص.
وأدى ثوران البركان إلى إغلاق المطار الدولي في العاصمة الإقليمية مانادو، الواقعة على بعد أكثر من 100 كيلومتر. وقد تمكنت السلطات المحلية من إعادة فتح المطار الأحد.
وتملك لورنت ملجأين للحيوانات في مانادو، وهي واحدة من ثمانية متطوعين استقلّوا مرات عدة العبّارة في رحلة تستغرق ست ساعات للوصول إلى جزيرة تاغولاندانغ المجاورة لروانغ.
ومن منازل الجزيرة المغطاة بالرماد، انتشل المتطوعون جرواً وقطة بيضاء وطائراً استوائياً باللونين الفيروزي والأبيض.
ونُقلت الكلبة الصغيرة التي احترق شدقها وجسمها، إلى ملجأ مؤقت في تاغولاندانغ، حيث عالجها طبيب بيطري على مكتب خشبي مضاء بمصباح الهاتف الخليوي.
ويبدو أنها نجت من حالات الثوران المتكررة من خلال لجوئها إلى منشأة كبيرة للصرف الصحي، فيما القرية المحيطة بها دُمّرت، بحسب لورنت.
وبحسب صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع، جرى إنقاذ عشرات الحيوانات منذ الجمعة.
وعلى الرغم من الخطر المتواصل، وبينما لا يزال مستوى التأهب من ثوران البركان في أقصى حدوده، واصل عناصر الإغاثة مهمتهم وأنقذوا كلاب أخرى، بما في ذلك جرو يبلغ خمسة أشهر، قبل تسليمها إلى الطبيب البيطري هندريكوس هيرماوان.
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