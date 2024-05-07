في بوركينا فاسو ومالي والنيجر... 7,5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

في بوركينا فاسو ومالي والنيجر... 7,5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، البلدان التي تحكمها طغمات عسكرية وتشهد عنف الجماعات الجهادية، يعاني 7,5 مليون شخص من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" حسبما حذرت الاثنين المنظمة الاميركية للدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية "لجنة الإنقاذ الدولية".



وكتبت اللجنة في بيان أن "حجم انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية المرتبط به لا يزال يتزايد في المنطقة. وفي منطقة الساحل الوسطى وحدها يتأثر 7,5 مليون شخص، بزيادة 5,4 مليونا مقارنة مع العام الفائت".



ويعيش حوالي 70 مليون شخص في هذه البلدان الثلاثة.



وقد تتفاقم هذه الظاهرة في هذه الدول وكذلك في الكاميرون وتشاد ونيجيريا، بين مواسم الحصاد من حزيران إلى آب.



ونقل البيان عن "مودو دياو" نائب الرئيس الإقليمي للجنة الإنقاذ الدولية في غرب افريقيا، قوله "في غرب ووسط افريقيا، تفاقم انعدام الأمن الغذائي تدريجيا خلال السنوات الخمس الفائتة".



وأضاف أن "الصدمات المناخية أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة" فضلا عن "سوء التغذية وانعدام الأمن"، وهي "تدفع الشباب والرجال والنساء إلى الهجرة داخل المنطقة وخارجها".



وبوركينا فاسو ومالي والنيجر على قائمة الدول الـ 46 الأقل نموا التي وضعتها الأمم المتحدة.



ويحكم كل دولة عسكريون وصلوا إلى السلطة من خلال انقلاب وتتعرض لعنف الجماعات الجهادية الدامي.



وبعد انسحاب الجيش الفرنسي من أراضيها، اجتمعت الدول الثلاث ضمن تحالف دول الساحل ووجدت شركاء جدد منهم روسيا.



