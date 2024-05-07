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صدمة في هولندا... عرض موقف سيارة في أمستردام للبيع بهذا المبلغ

منوعات
2024-05-07 | 04:16
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صدمة في هولندا... عرض موقف سيارة في أمستردام للبيع بهذا المبلغ
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صدمة في هولندا... عرض موقف سيارة في أمستردام للبيع بهذا المبلغ

صدمة في هولندا... عرض موقف سيارة في أمستردام للبيع بهذا المبلغ

تم عرض أكبر مساحة خضراء في أمستردام الواقعة بالقرب من حديقة فوندل بارك الشهيرة للبيع بمبلغ نصف مليون يورو ما أثار صدمة في هولندا، وفق وكالة "فرانس برس".

وذكرت هيئة "ار تي ال" الإعلامية الهولندية أن هذه المساحة لركن السيارة، المعروضة مقابل 495 ألف يورو على موقع "فوندا" Funda العقاري، هي أغلى مكان لوقوف السيارات في البلاد.

تبلغ مساحة موقف السيارات 18 متراً مربعاً بحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة العقارية "ي. هويله" J. Heule، وتقع في مجمع مسوّر و"في شارع التسوق الأكثر شهرةً وتميّزاً في هولندا".

يمكن أيضاً استئجار الموقف الواقع في شارع بي. سي. هوفسترات P.C Hooftstraat، على مقربة من متحفي رايكميوزيم Rijksmuseum وفان غوخ Van Gogh، مقابل 750 يورو شهرياً.

وأثار هذا الإعلان صدمة في البلاد التي تعاني بشدة من أزمة إسكان، إذ إن السعر المطلوب لموقف السيارات هذا يتخطى معدل سعر السكن في هولندا والبالغ 430 ألف يورو بحسب لتقرير نُشر في نهاية عام 2023.

وأشارت دراسة أخرى في العام نفسه إلى وجود نقص بنحو 390 ألف وحدة سكنية في هولندا التي تسجل أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في أوروبا.

كما لم تضمّ أمستردام أي مسكن متاح للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من ذوي الدخل المتوسط في عام 2023، بحسب موقع "هيبوثيكر" Hypotheker.

بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، أشارت "ار تي ال" إلى أن الكثير من أماكن وقوف السيارات في مراكز المدن في هولندا قد أُغلقت لجعل هذه المناطق أقل جاذبية للسيارات.

وأشارت الهيئة إلى أن مواقف السيارات "أصبحت نادرة أكثر فأكثر، وبالتالي فإن قيمتها تتزايد، لكن مثل هذا المكان لا يساوي بالطبع نصف مليون يورو".

غير أن وكالة العقارات J. Heule عارضت هذا الرأي، مشيرة إلى أن الحي الذي تباع فيه المنازل بملايين اليورو، مليء أيضاً بالشقق والسيارات باهظة الثمن.

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