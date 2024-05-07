"الدورة الشهرية تدمر حياتي... وتستمر أحيانا لمدة أربعة أشهر": ما تعاني منه الشابة العشرينية صادم!

تحدثت شابة عشرينية عن معاناتها المستمرة مع آلام الدورة الشهرية والتي يستمر نزيفها أحيانا لمدة تصل إلى أربعة أشهر، ما ينعكس بطريقة سلبية على حياتها ويجعلها تشعر بالعزلة، الوحدة والإحباط.وفي التفاصيل، تعاني "إيزي هوكسورث" من تشنجات مؤلمة للغاية أثناء دورتها الشهرية التي يمكن أن تستمر من خمسة أيام إلى شهرين.وشرحت إيزي أن استخدامها كل أنواع وسائل منع الحمل تقريبًا تسببت في إصابتها بهذه المشكلة التي لم يستطع الأطباء تحديد ماهيتها حتى اللحظة.وخضعت إيزي، البالغة من العمر 21 عامًا، لفحص بالموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي ولعملية جراحية تُستخدم لفحص أعضاء الحوض والمعدة، وذلك بهدف معرفة سبب أعراضها.وفي هذا السياق، كانت نتيجة اختبار إيزي سلبية بالنسبة لمرض بطانة الرحم، وهو مرض تنمو فيه بطانة الأنسجة داخل عضل الرحم.واعتقد الأطباء أيضًا أن مرض إيزي عبارة عن مرض مزمن يُسمى متلازمة احتقان الحوض، وهو سبب نادر للنزيف الشديد، لكن هذا أيضًا لم يظهر في الاختبار، الأمر الذي حير الأطباء.