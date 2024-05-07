عادة جديدة اعتمدتها زوجته قد تدمر حياتهما الزوجية... تداعيات محبطة يواجهها أحد الرجال!

عادة جديدة اعتمدتها زوجته قد تدمر حياتهما الزوجية... تداعيات محبطة يواجهها أحد الرجال!

تحدث رجل عن عادة جديدة اعتمدتها زوجته مؤخرا والتي وصفها بالـ"مقرفة" إذ أدّت إلى إبعاده تمامًا عن الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة معها.



وفي التفاصيل، تأثرت زوجته بالنساء اللواتي تخلين عن شفرات الحلاقة الخاصة بهن وقررن الاحتفاظ بالشعر الطبيعي لأجسادهن، ما جعلها تعتمد القرار نفسه.



وقال الرجل إنه في البداية، لم يكن منزعجًا من ذلك نوعًا ما واحترم قرارها، معتقدا أن الشعر لن يحدث فرقًا كبيرًا في العلاقة، لكن مع مرور الأيام أصبح الأمر أكثر إحباطًا وصعوبة.



كذلك، لم يعترف الرجل بما يشعر به لزوجته، بسبب حبه لها ولكنه شعر أن الانجذاب نحوها قد اختفى نوعًا ما منذ اعتمادها هذا القرار.



والرجل لا يريد إلحاق الأذى معنويا بزوجته، ولكنه يشعر بالقلق بسبب المصير الذي سيواجهه زواجهما بحال بقي الوضع كذلك.