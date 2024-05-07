"التواصل من خلال الموسيقى"... هكذا تفاعل رجل تسعيني مصاب بالزهايمر مع عزف ابنته! (فيديو)

"التواصل من خلال الموسيقى"... هكذا تفاعل رجل تسعيني مصاب بالزهايمر مع عزف ابنته! (فيديو)

عزفت إحدى المتسابقات في برنامج "ذا بيانو" البريطاني أغنية تقليدية لوالدها المصاب بمرض الزهايمر، ولكنها لم تتوقع أن يتذكر الأخير الكلمات.



وفي التفاصيل، عُرضت الحلقة الثانية من البرنامج، حيث يقوم عادة عازفو البيانو من كل أنحاء البلاد بعرض مواهبهم المختلفة.



وفي حلقة الأحد، شهدت المضيفة "كلوديا وينكلمان" والحكام "ميكا" و"لانغ لانغ" على أداء رائع بشكل لا يُصدق من قبل الشابة "نيريس"، التي قامت بعزف أغنية تقليدية وأهدتها لوالدها التسعيني.



وبينما كانت تعزف النغمة الجميلة، تفاعل المارة في المحطة مع صوت نيريس الملائكي، وبدأ ميكا بالبكاء عندما شوهد والدها وهو يردد كلمات الأغنية.



وقبل أن تبدأ بالعزف، قالت نيريس لكلوديا، إن والدها قد لا يكون قادرًا على تذكر الكلمات، لكن الموسيقى هي الرابط مع الذكريات، خصوصا أنها اعتادت على غنائها معه عندما كانت طفلة.