الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إصابة الملك تشالز بسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا
منوعات
2024-05-07 | 11:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إصابة الملك تشالز بسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا
أحيت المملكة المتحدة الاثنين الذكرى الأولى لجلوس الملك تشارلز الثالث على العرش، لكن من دون إقامة احتفلات باذخة في أجواء يخيم عليها الإعلان مطلع العام عن إصابته بسرطان.
خلف تشالز (75 عاما) والدته إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا، بعد طول انتظار، حيث توج ملكا وزوجته كاميلا ملكة في 6 أيار.
وأطلقت فرقة مدفعية للخيالة الملكية 41 طلقة قرب قصر باكينغهام في احتفاء رمزي بمرور عام على تتويجه، قبل أن تطلق فرقة للمدفعية الشرفية 62 طلقة من برج لندن.
فيما لم يعلن قصر باكينغهام عن المكان الذي سيحتفل فيه الملك بهذه الذكرى.
وهو يخضع حاليا للعلاج من سرطان شخص بعد عملية في البروستات في كانون الثاني، لكن بدون الكشف عن نوعه.
استأنف العاهل البريطاني الأسبوع الماضي أنشطته الرسمية بعد ثلاثة أشهر غاب فيها عن المناسبات العامة، حيث زار الثلاثاء الماضي في خطوة رمزية مركزًا متخصصًا لعلاج السرطان برفقة الملكة كاميلا. وبدا مرتاحا ومبتسما، حيث صافح عدة حاضرين وتحدث لأطباء ومرضى.
من المرتقب أن يحضر الأربعاء حفلا في حديقة قصر باكنغهام.
كما يحتمل أن يلتقي ابنه الأمير هاري، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية. ويعيش الأخير في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، لكنه سيكون في لندن لحضور ملتقى رياضي لمحاربين قدامى معوقين.
من جهته أشاد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الاثنين "بروحية إحساس بالواجب متواصلة عند الملك"، على الرغم من "التحديات الشخصية" التي يواجهها.
وكان قصر باكنغهام أعلن في 26 نيسان أن الملك تشارلز "سيعاود قريبا أنشطته العامة بعد فترة علاج ونقاهة"، موضحا أن مشاركته في المناسبات العامة "سيتم تكييفها وفق الحاجة للتخفيف من المخاطر على تعافيه".
وأضاف ناطق باسم القصر أن الأطباء "متشجعون جدا للتقدم الحاصل حتى الآن" و"لا يزالون متفائلين" بشأن تعافيه.
وشهدت شعبية العائلة الملكية في هذا السياق الصعب تناميا في البلاد، حيث أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي ميل الأحد أن 54 بالمئة من المستجوبين لديهم رأي إيجابي حول الملك تشارلز بزيادة 4 نقاط قبل عام. فيما يعتقد 56 بالمئة منهم أنه يؤدي مهامه كما يجب.
يتربع تشالز على عرش بريطانيا و14 دولة أخرى، لكنه لا يمارس فيها الحكم الذي يتولاه رؤساء وزراء منتخبون.
آخر الأخبار
منوعات
الملك
تشالز
بسرطان
الذكرى
الأولى
لتوليه
بريطانيا
التالي
في بوركينا فاسو ومالي والنيجر... 7,5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-30
بعد إصابته بالسرطان... الملك تشارلز الثالث يعود لأداء واجباته الملكية العامة (صورة)
منوعات
2024-04-30
بعد إصابته بالسرطان... الملك تشارلز الثالث يعود لأداء واجباته الملكية العامة (صورة)
0
منوعات
2024-04-29
بالأبيض والأسود والكثير من الحب... صورة تُكشف للمرة الأولى لويليام وكيت بمناسبة الذكرى الـ13 لزواجهما (صورة)
منوعات
2024-04-29
بالأبيض والأسود والكثير من الحب... صورة تُكشف للمرة الأولى لويليام وكيت بمناسبة الذكرى الـ13 لزواجهما (صورة)
0
منوعات
2024-04-18
للمرة الأولى منذ الكشف عن إصابة زوجته بالسرطان... الأمير وليام يعود لمهامه الرسمية
منوعات
2024-04-18
للمرة الأولى منذ الكشف عن إصابة زوجته بالسرطان... الأمير وليام يعود لمهامه الرسمية
0
عالم الطبخ
2024-04-17
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبرنامج "Morning Talk"... تعرفوا إلى أطباق الـ"كانابيه" المتنوعة واللذيذة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-17
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبرنامج "Morning Talk"... تعرفوا إلى أطباق الـ"كانابيه" المتنوعة واللذيذة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
11:00
عرض الكرة الذهبية لمارادونا في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد
رياضة
11:00
عرض الكرة الذهبية لمارادونا في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد
0
منوعات
09:45
"التواصل من خلال الموسيقى"... هكذا تفاعل رجل تسعيني مصاب بالزهايمر مع عزف ابنته! (فيديو)
منوعات
09:45
"التواصل من خلال الموسيقى"... هكذا تفاعل رجل تسعيني مصاب بالزهايمر مع عزف ابنته! (فيديو)
0
منوعات
09:25
عادة جديدة اعتمدتها زوجته قد تدمر حياتهما الزوجية... تداعيات محبطة يواجهها أحد الرجال!
منوعات
09:25
عادة جديدة اعتمدتها زوجته قد تدمر حياتهما الزوجية... تداعيات محبطة يواجهها أحد الرجال!
0
منوعات
08:30
"الدورة الشهرية تدمر حياتي... وتستمر أحيانا لمدة أربعة أشهر": ما تعاني منه الشابة العشرينية صادم!
منوعات
08:30
"الدورة الشهرية تدمر حياتي... وتستمر أحيانا لمدة أربعة أشهر": ما تعاني منه الشابة العشرينية صادم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-05-04
شقير في احتفال عيد العمال: لا يمكن أن يتعافى المجتمع الإقتصادي بدون أن تتعافى الدولة
اقتصاد
2024-05-04
شقير في احتفال عيد العمال: لا يمكن أن يتعافى المجتمع الإقتصادي بدون أن تتعافى الدولة
0
منوعات
2024-03-24
عملية إنقاذ فريدة من نوعها... رجل يخاطر بحياته وسط النيران وابنته تدخل في نوبة من الضحك! (صور)
منوعات
2024-03-24
عملية إنقاذ فريدة من نوعها... رجل يخاطر بحياته وسط النيران وابنته تدخل في نوبة من الضحك! (صور)
0
أخبار لبنان
2024-05-01
ارشادات حول كيفية مكافحة آفتي السونا والصدأ الأصفر
أخبار لبنان
2024-05-01
ارشادات حول كيفية مكافحة آفتي السونا والصدأ الأصفر
0
أخبار دولية
2023-10-31
اتصال بين بلينكن ووزير الخارجية القطري آل ثاني.. وهذا ما تم البحث فيه
أخبار دولية
2023-10-31
اتصال بين بلينكن ووزير الخارجية القطري آل ثاني.. وهذا ما تم البحث فيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
0
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
0
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
0
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
0
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
0
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
0
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
2
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
3
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
4
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
5
حال الطقس
02:24
متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:24
متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟
6
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
7
فنّ
04:03
ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!
فنّ
04:03
ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!
8
موضة وجمال
15:50
العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
15:50
العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More