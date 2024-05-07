بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!

في بوركينا فاسو ومالي والنيجر... 7,5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

في بوركينا فاسو ومالي والنيجر... 7,5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"