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في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!
منوعات
2024-05-08 | 03:43
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في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!
يتم الاحتفال باليوم العالمي للحمير في 8 أيار من كل عام. إنه يوم مخصص للتعرف على الحمير ولفت الانتباه إلى خصائصها المذهلة العديدة.
ولسنوات عدة، كان الحمار ذا خدمة عظيمة للبشر. في كل أنحاء العالم، كان هذا الحيوان بمثابة وحش الحمل والجبل والذي يعمل حتى في المناطق ذات المناخ القاسي والتضاريس الصعبة.
وتُعرف الحمير بقدرتها على التحمل والمثابرة. وهذا يجعلها حيوانات محترمة ومحبوبة. إن قدرتها على النجاح ترجع جزئيًا إلى طبيعتها العنيدة.
وتم إنشاء اليوم العالمي للحمار على يد آرك رازق، وهو عالم يركز على الحيوانات الصحراوية. لقد أدرك أن الحمار المجتهد لا يحظى بالتقدير لجهوده في بناء مجتمعنا.
ولقد أدت مساهمة الحمير إلى تحسين نوعية الحياة للناس في كل أنحاء العالم.
وبدأ العالم بإنشاء مجموعة على الفيسبوك تتحدث عن هذا الحيوان. وفي عام 2018، تم الإعلان رسميًا عن اليوم العالمي للحمير ويتم الاحتفال به كل عام منذ ذلك الحين. والغرض منه هو نشر المعلومات حول الحمير وكيفية تأثيرها على حياة الإنسان.
للحمار الحديث أسلاف، وكلاهما نوع فرعي من الحمار البري الأفريقي، وهما الحمار البري الصومالي والحمار البري النوبي. وتشير الأدلة الحالية إلى أن الحمير كانت تعمل لصالح البشر منذ قرون. ويتم تربية الحمير في جميع أنحاء العالم لاستخداماتها المختلفة.
وساعدت الحمير في بناء المجتمع من خلال توفير الطاقة قبل وجود الكهرباء أو الطاقة البخارية. يمكنها السفر لمسافات طويلة، وهي قوية، ومكتفية ذاتيًا إلى حد ما، ويمكنها تحمل بعض الظروف القاسية حقًا.
وتحظى هذه الحيوانات بالاحترام والاحتفاء بقوتها واجتهادها، وهي قادرة على سحب البضائع لأميال، ومن هنا جاءت فكرة عربات السحب التي تجرها الحمير.
ويمكنها العمل لفترة أطول وبجهد أكبر من معظم الحيوانات الأخرى. ويمكن أن تصل سرعة تشغيلها إلى 31 ميلاً في الساعة.
وتتراوح أعمارها بين 50 إلى 54 سنة. وتُعتبر هدية رائعة من الطبيعة. وهناك الملايين من الحمير في جميع أنحاء العالم ولها تأثير كبير.
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