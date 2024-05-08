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ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب
منوعات
2024-05-08 | 09:36
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ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب
ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب
تساءلت امرأة حامل عن صحة قرارها في إلغاء حفل الكشف عن جنس الجنين لأنها كانت متأكدة من أن زوجها سيغضب بسبب حملها بطفلة.
وفي التفاصيل، تحدثت امرأة عن تفاصيل علاقتها المعقدة والمتوترة مع زوجها، والذي تشاركه ابنًا يبلغ من العمر تسعة أشهر.
واعترفت المرأة أنها قررت إلغاء الحفلة لأن زوجها كان مصراً على رغبته في إنجاب فتى آخر، مضيفة أن حماسه انخفض بطريقة ملحوظة بعد أن علم أن المولود الجديد سيكون فتاة.
كذلك، ألقت المرأة اللوم على نفسها بسبب غضب زوجها من إلغائها حفل الكشف عن جنس المولود لأنه قلق بشأن ما سوف يقوله الأصدقاء والعائلة عن الموضوع.
وأوضحت الأم أن زوجها لا يستطيع إخفاء مشاعره، ولذلك كانت قلقة من رد فعله أمام الحضور فقررت إلغاء الحفلة وخسارة المال.
وتحدثت الأم عن زواجها المتوتر كاشفة عن رغبة زوجها في ممارسة الجنس في اليوم التالي للولادة إذ قال لها إنه يشعر بالانجذاب نحوها أكثر بعد إنجابها الطفل.
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