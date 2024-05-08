الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعرضت لإجهاض مروع وخسرت فرصتها في الأمومة... قصة غريبة عاشتها امرأة: ما علاقة زوجها؟!
منوعات
2024-05-08 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تعرضت لإجهاض مروع وخسرت فرصتها في الأمومة... قصة غريبة عاشتها امرأة: ما علاقة زوجها؟!
تعرضت لإجهاض مروع وخسرت فرصتها في الأمومة... قصة غريبة عاشتها امرأة: ما علاقة زوجها؟!
تحدثت امرأة تعرضت لإجهاض مروع عن كيفية إنهائه فرصتها في إنجاب طفل ملقية اللوم بأكمله على زوجها، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تحدثت المرأة عن قرارها المشترك مع زوجها بالإنجاب في أواخر الثلاثينيات من عمرها، علما أنها كانت تعلم أن موضوع الخصوبة يزداد صعوبة مع تقدم الأنثى في العمر.
وبعد محاولات عدة وزيارة العديد من الاختصاصيين، لم يحظَ الثنائي بتبرير منطقي للعقم، فاقترح الأطباء على الزوجين التخفيف من التوتر عن طريق تقليل ساعات العمل، زيادة وقت الاسترخاء معًا والاستمرار في المحاولة.
وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، قام الثنائي بهذه الخطوات، ولكن من دون الحصول على أي نتيجة مثمرة ولكن المرأة قررت محاولة التلقيح الاصطناعي متحدية سنها لكن زوجها كان مصرا على الاستمرار في المحاولة من دون اللجوء إلى هذه التقنية.
وأظهر اختبار دم آخر أن جودة بويضات المرأة قد انخفضت، وإذا واصل الزوجان المحاولة بشكل طبيعي، فإن احتمال حدوث الحمل أقل من 5 في المئة، وبحال اعتمادهما التلقيح الاصطناعي باستخدام بويضاتها، يرتفع الرقم إلى 9 في المئة فقط.
ومع اقتراب عيد ميلادها الأربعين ومع انتظام دورتها الشهرية، طرحت المرأة فكرة أخيرة على زوجها، وهي استخدام بويضة مُتبرع بها من امرأة مجهولة مع حيواناته المنوية، وقررا اعتماد هذه التقنية.
وبعد أسبوعين أجرت المرأة الاختبار، وكانت النتيجة إيجابية بشكل مدهش، وكانت في غاية السعادة، ولكن عندما أخبرت زوجها بدا منسحبًا بشكل غريب.
وعند قيامهما بالفحص الروتيني الذي استمر ثمانية أسابيع، التقط الطبيب تخطيط صدى نبضات القلب الصغيرة وانفجرت المرأة في البكاء من الفرح، بينما كان زوجها يراقبها وعلامات الصدمة تملأ وجهه.
وعندما سألته عن السبب خلف بروده، اعترف الرجل أنه ليس متأكدا من قدرته على الارتباط بطفل ليس طفلهما في الواقع.
وبعد خمسة أيام من إجراء الفحص، وبينما كانت المرأة مستلقية على الأريكة، عاد زوجها إلى المنزل من العمل وطلب منها التحدث.
وبعد أسبوع أخبرته زوجته أنها قررت إنهاء الحمل، وبدت نظرة الارتياح على وجهه واضحة عندما فتح ذراعيه ليعانقنها بعد سماعه قرارها.
وبعد مرور سبع سنوات على هذه الحادثة، لم تقم المرأة بالانفصال عن زوجها رغم تناقض مشاعرها بين اللوم، الندم والحب.
آخر الأخبار
منوعات
لإجهاض
وخسرت
فرصتها
الأمومة...
غريبة
عاشتها
امرأة:
علاقة
زوجها؟!
التالي
في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-21
بعد أن تخلى عنها خطيبها... امرأة حامل تخطط لأمر غير متوقع: ما علاقة زوجها السابق؟
منوعات
2024-04-21
بعد أن تخلى عنها خطيبها... امرأة حامل تخطط لأمر غير متوقع: ما علاقة زوجها السابق؟
0
منوعات
2024-04-21
إنفاق هذا المبلغ الضخم شهريا يمنحها شعور الأمومة الحقيقي... امرأة تصدم متابعيها بهذه الطريقة! (فيديو)
منوعات
2024-04-21
إنفاق هذا المبلغ الضخم شهريا يمنحها شعور الأمومة الحقيقي... امرأة تصدم متابعيها بهذه الطريقة! (فيديو)
0
منوعات
2024-04-11
امرأة تعيش علاقة ثلاثية مع دمى مرعبة... وهذا ما كشفته عن أبنائهم! (فيديو)
منوعات
2024-04-11
امرأة تعيش علاقة ثلاثية مع دمى مرعبة... وهذا ما كشفته عن أبنائهم! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-29
ظاهرة غريبة وصادمة... امرأة متحولة جنسيا ترضع حفيدها بمساعدة من الخبراء: فهل نجحت التجربة؟!
منوعات
2024-03-29
ظاهرة غريبة وصادمة... امرأة متحولة جنسيا ترضع حفيدها بمساعدة من الخبراء: فهل نجحت التجربة؟!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:45
وصلتها رسالة عن طريق الخطأ من صديقتها... ما قرأته الشابة تخطى توقعاتها!
منوعات
12:45
وصلتها رسالة عن طريق الخطأ من صديقتها... ما قرأته الشابة تخطى توقعاتها!
0
منوعات
11:09
بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!
منوعات
11:09
بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!
0
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
09:50
في مشهد مرعب... طائرة شحن تنحرف عن المدرج بعد تعطل جهاز الهبوط وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
09:50
في مشهد مرعب... طائرة شحن تنحرف عن المدرج بعد تعطل جهاز الهبوط وهذه التفاصيل! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:34
عبداللهيان يكشف عن وضع خارطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية بين إيران ومصر
أخبار دولية
06:34
عبداللهيان يكشف عن وضع خارطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية بين إيران ومصر
0
منوعات
2024-04-20
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-04-20
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
0
حال الطقس
00:42
استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..
حال الطقس
00:42
استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..
0
موضة وجمال
2024-05-07
إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)
موضة وجمال
2024-05-07
إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
0
أخبار دولية
07:47
تصعيد في الجامعات الغربية... ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة
أخبار دولية
07:47
تصعيد في الجامعات الغربية... ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة
0
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
2
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
3
فنّ
03:46
لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)
فنّ
03:46
لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
5
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
6
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
7
فنّ
03:31
"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش
فنّ
03:31
"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش
8
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More