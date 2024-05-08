الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-05-08 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
بعد أن تزوجت منه، انفصلت أم عن ابنها بالتبني بعد العثور على ملف تعريف المواعدة الخاص به عبر الإنترنت.
وأثارت معلمة الغناء آيسيلو تشيزيفسكايا مينغاليم، 55 عاماً، الرعب في عائلتها عندما تزوجت من دانييل تشيزيفسكي البالغ من العمر 22 عاماً في مطعم في وطنهم بجمهورية تتارستان قبل سبعة أشهر فقط، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وواجه الزوجان معارضة شديدة في روسيا بعد الحفل لكنهما كانا يخططان للفرار إلى موسكو معًا.
لكن آيسيلو الحزينة كشف الآن أنهما انفصلا بعد أقل من عام من زواجهما.
وبعد العثور على دانييل يخطط لعلاقات على أحد مواقع المواعدة، لم يعد أمام الأم أي خيار سوى تقديم طلب الطلاق.
وقالت أيسيلو لوسائل الإعلام المحلية: "شعرت بالحرج من الاعتراف بذلك".
وتبنت دانييل بعد أن التقت به في دار للأيتام حيث أعطت دروسًا في الغناء عندما كان عمره 13 عامًا فقط، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
"علاقتنا مثالية. لا يمكننا العيش من دون بعضنا البعض"، قالت: "نحن على نفس الموجة".
لكن آيسيلو كشفت أيضًا كيف أدى حفل زفافهما الغريب إلى تحطيم علاقتها بعائلتها.
آخر الأخبار
منوعات
ابنها
انفصلت
عنه...
غريبة
تفاصيلها!
التالي
في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-20
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-04-20
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2024-03-23
سمكة قرش تقيأت ذراعًا بشرية أمام الحشود فكشفت جريمة قتل... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها! (صور)
منوعات
2024-03-23
سمكة قرش تقيأت ذراعًا بشرية أمام الحشود فكشفت جريمة قتل... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها! (صور)
0
منوعات
2024-04-22
عروس تثير جدلًا واسعا... فرضت قاعدة غريبة على ضيوفها وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-04-22
عروس تثير جدلًا واسعا... فرضت قاعدة غريبة على ضيوفها وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-04-17
طفلة حديثة الولادة "تعود من الموت" بعد رشها بالماء المقدس: قصة أذهلت الملايين وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-04-17
طفلة حديثة الولادة "تعود من الموت" بعد رشها بالماء المقدس: قصة أذهلت الملايين وهذه تفاصيلها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:45
وصلتها رسالة عن طريق الخطأ من صديقتها... ما قرأته الشابة تخطى توقعاتها!
منوعات
12:45
وصلتها رسالة عن طريق الخطأ من صديقتها... ما قرأته الشابة تخطى توقعاتها!
0
منوعات
11:09
بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!
منوعات
11:09
بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!
0
منوعات
09:59
تعرضت لإجهاض مروع وخسرت فرصتها في الأمومة... قصة غريبة عاشتها امرأة: ما علاقة زوجها؟!
منوعات
09:59
تعرضت لإجهاض مروع وخسرت فرصتها في الأمومة... قصة غريبة عاشتها امرأة: ما علاقة زوجها؟!
0
منوعات
09:50
في مشهد مرعب... طائرة شحن تنحرف عن المدرج بعد تعطل جهاز الهبوط وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
09:50
في مشهد مرعب... طائرة شحن تنحرف عن المدرج بعد تعطل جهاز الهبوط وهذه التفاصيل! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:34
عبداللهيان يكشف عن وضع خارطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية بين إيران ومصر
أخبار دولية
06:34
عبداللهيان يكشف عن وضع خارطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية بين إيران ومصر
0
منوعات
2024-04-20
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-04-20
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
0
حال الطقس
00:42
استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..
حال الطقس
00:42
استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..
0
موضة وجمال
2024-05-07
إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)
موضة وجمال
2024-05-07
إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
0
أخبار دولية
07:47
تصعيد في الجامعات الغربية... ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة
أخبار دولية
07:47
تصعيد في الجامعات الغربية... ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة
0
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
2
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
3
فنّ
03:46
لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)
فنّ
03:46
لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
5
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
6
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
7
فنّ
03:31
"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش
فنّ
03:31
"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش
8
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More