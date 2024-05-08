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بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!

منوعات
2024-05-08 | 11:09
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بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!
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بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!

بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!

تحدثت "لورا تويفورد" عن الصدمة التي تعرضت لها بعد اكتشافها سر حبيبها الصادم، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أوضحت الشابة البالغة من العمر 19 عامًا أنها بعد علاقة دامت لأشهر عدة، اكتشفت في النهاية أنه كان على علاقة مع امرأة أخرى طوال الوقت.

وادعت لورا أن رفاقه وعائلته كانوا على علم بعلاقته ولكن لم يخبرها أحد عن صديقته الأخرى والتي كان مرتبطا بها منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت لورا أن حبيبها كان "مشغولا طوال الوقت"، مضيفة أنه لم يكن يوفر الوقت لها فقررت إنهاء العلاقة مؤخرًا لأنها شعرت أن الأمر "لن ينجح"، واصفة الموضوع بأنه "الشخص المناسب، في الوقت الخطأ".

وبعد القيام بهذه الخطوة، اكتشفت لورا أن الأمر لم يكن مثلما بدا لها أثناء العلاقة بل كان حبيبها على علاقة بامرأة أخرى منذ ثلاث سنوات.

كما اكتشفت أن الشخص الذي كان يدعي أنه صديقه المقرب كان في الواقع شقيق حبيبته ما يعني أنه كان على علم بخيانة الرجل لأخته، وهذا ما صدمها أكثر.

وحاولت لورا فعل كل ما بوسعها للاتصال بها لكنها لم تستطع الوصول إليها.
 

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