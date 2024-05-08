وصلتها رسالة عن طريق الخطأ من صديقتها... ما قرأته الشابة تخطى توقعاتها!

وصلتها رسالة عن طريق الخطأ من صديقتها... ما قرأته الشابة تخطى توقعاتها!



كشفت امرأة بريطانية كيف رصدت رسالة سيئة من صديقتها والتي أرسلتها الأخيرة إلى مجموعة الدردشة الجماعية عن طريق الخطأ إذ كان من المفترض أن تكون رسالة خاصة.



وفي التفاصيل، ادعت المرأة أنها كانت الوحيدة التي قرأت النص المروع قبل حذفه، وهي غير متأكدة إذا كان ينبغي عليها إخبار صديقتها بأنها قرأته، موضحة أنها "غاضبة" وقررت إعادة النظر في هذه الصداقة.



وأوضحت المرأة أن خياراتها محدودة بين عدم القيام بأي شيء، أو إخبار صديقتها بما حصل ومواجهتها أو مغادرة المجموعة من دون تفسير الأسباب.



وشرحت المرأة لاحقًا أن صديقتها تهكمت في مضمون الرسالة من تصرفاتها المتحكمة بالمجموعة كمدير في الشركة.