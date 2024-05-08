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وسط أجواء مستوحاة من طقوس الفايكينغ... ثنائي يرتبط بطريقة غريبة!

منوعات
2024-05-08 | 13:55
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وسط أجواء مستوحاة من طقوس الفايكينغ... ثنائي يرتبط بطريقة غريبة!
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وسط أجواء مستوحاة من طقوس الفايكينغ... ثنائي يرتبط بطريقة غريبة!

وسط أجواء مستوحاة من طقوس الفايكينغ... ثنائي يرتبط بطريقة غريبة!

تزوجت "ليا فيتينغ" من "كودي كيفيل" وسط أجواء غريبة مستوحاة من طقوس الفايكينغ، إذ حملت العروس طفلها ولطخهما المحتفل بدماء دجاجة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، اتخذ حفل زفافهما منعطفًا مفاجئًا عندما تلطخت وجوه الثنائي مع طفلهما بدماء دجاجة مذبوحة على يد المحتفل "سكوت فيليبس".

وفي هذا السياق، شرح كيفيل أنه وزوجته غير متدينين حقًا، ولكنهما اختارا أن يتزوجا أمام إله ما، وبما أنهما لا ينتميان إلى الديانة المسيحية، فقد بحثا أكثر في التراث والأساطير الشمالية لأنهما شعرا أنه من الخطأ عدم الارتباط وسط أجواء روحانية.

وغالبًا ما كان الفايكنغ يضحون بالحيوانات للآلهة لضمان النجاح في المعركة أو للحصول على طقس مناسب أثناء الغزوات.

كذلك، كان يحمل المحتفل فيليبس قشرة جوز الهند مليئة بالدم وعصير التوت البري، وغمس فرشاة فيها، ثم رمى الخليط نحو وجوه الزوجين وابنهما.

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