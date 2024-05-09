في وضح النهار... طفل يعتدي على سائحة إيطالية بالغة: هذا ما حصل!

ألقت السلطات الأسترالية القبض على فتى يبلغ من العمر 10 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على سائحة إيطالية تبلغ من العمر 23 عامًا في مدينة كيرنز.

وزعمت الشرطة أن المرأة كانت تسير بجوار الطفل في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة في حوالي الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء عندما هاجمها.

وقال مفتش المباحث كيفن جوان: "لقد طلبت السيدة مساعدة الشرطة، وفي ذلك الوقت تم الاعتداء عليها من قبل عدد من الشبان الآخرين".

واعتقل الضباط الفتى المذكور بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

وأصيبت المرأة بكدمات وجروح في وجهها، إلا أنه لم يكن هناك حاجة لنقلها إلى المستشفى.