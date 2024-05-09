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شابة تعثر على شيء مذهل داخل وسادة حبيبها... وردّ فعلها الصادم أحدث جدلا بين المتابعين! (صورة)
منوعات
2024-05-09 | 07:07
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شابة تعثر على شيء مذهل داخل وسادة حبيبها... وردّ فعلها الصادم أحدث جدلا بين المتابعين! (صورة)
شابة تعثر على شيء مذهل داخل وسادة حبيبها... وردّ فعلها الصادم أحدث جدلا بين المتابعين! (صورة)
أعربت شابة عن خيبة أملها الكبيرة بعد عثورها على خاتم خطوبة "قبيح" كان حبيبها قد خبأه داخل وسادته، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، لم تشعر المرأة بالسعادة عندما قامت بالاكتشاف المفاجئ، بل شعرت بالاشمئزاز عندما فتحت العلبة وعثرت على الخاتم المكوّن من الألماس وثلاثة أحجار.
وفي هذا السياق، أحدث ردّ فعل المرأة جدلا بين المتابعين حيث شعر البعض بالاستياء بسبب تصرفها، ولم يكن واضحا إذا قامت بمواجهة شريكها للإفصاح عن رأيها الحقيقي بالخاتم.
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