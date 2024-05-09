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جدال حادّ يندلع بين امرأة وزوجها على خلفية تحمّل مسؤولية أمر غريب... ما علاقة حماتها؟! (فيديو)

منوعات
2024-05-09 | 07:22
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جدال حادّ يندلع بين امرأة وزوجها على خلفية تحمّل مسؤولية أمر غريب... ما علاقة حماتها؟! (فيديو)
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جدال حادّ يندلع بين امرأة وزوجها على خلفية تحمّل مسؤولية أمر غريب... ما علاقة حماتها؟! (فيديو)

جدال حادّ يندلع بين امرأة وزوجها على خلفية تحمّل مسؤولية أمر غريب... ما علاقة حماتها؟! (فيديو)

كشفت سيدة عن سبب إصرارها على أن يكون زوجها المسؤول عن التواصل مع أسرته للتحدث عن تفاصيل أخبار حملها، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تحدثت "مورغان ستريكيل"، عن سبب عدم رغبتها في إبقاء أقاربها وأقارب زوجها على اطلاع دائم بشأن الحمل، موضحةً أنه قبل بضعة أسابيع، اعترفت حماتها بأنها انزعجت لأنها تعلم دائما بأخبار الحمل من شقيقتها، التي ترى المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، كانت تظن مورغان أن زوجها كان يقوم بتزويد والدته بآخر المستجدات، لذلك بعد حديثهما عن الموجات فوق الصوتية الليلة الفائتة، ذكّرت مورغان بضرورة إرساله الأخبار إلى والدته حتى لا تتأذى مشاعرها.

وبعد أن قامت بتذكيره، سألها زوجها عن سبب عدم إبلاغ حماتها بنفسها عن مستجدات الحمل فأوضحت له أن هذا الموضوع ليس ضمن مسؤولياتها، بل هي تخبر عائلتها بالمستجدات وهو يتواصل مع جانبه.

ومع ذلك، رفض الزوج هذا الموضوع، معربًا عن شعوره بأنه ليس مسؤولا عن مشاركة صور الموجات فوق الصوتية مع والدته، واندلع شجار حاد بين الزوجين.
 
@morganstrickell #family #momsoftiktok #inlaws ♬ original sound - Morgan Elisa Strickell

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