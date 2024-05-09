للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)

أقدمت مراهقة على "طبخ معدتها" أثناء محاولتها تخفيف تقلصات المعدة المؤلمة.

وفي التفاصيل، أصيبت تانيا جايد وولي بمتلازمة "الجلد المحمص" من خلال استخدام زجاجة ماء ساخن بشكل متكرر.

واكتشفت الفتاة، البالغة من العمر 18 عاما، أن الحرارة هي الطريقة الوحيدة "لتشتيت انتباهها" عن الألم "الذي لا يُحتمل" الناجم عن متلازمة القولون العصبي (IBS)، وهي حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي، مع أعراض تشمل التشنجات والانتفاخ والغثيان والإسهال والإمساك.

وتم تشخيص إصابة تانيا، من ويكفيلد، غرب يوركشاير ببريطانيا، بمرض القولون العصبي في كانون الثاني 2023.

ولكن في غضون أسبوعين من استخدامه، غطت علامات الحروق بطنها بالكامل، وأدركت أنها حرقت جلدها.

ومع ذلك، فإن هذا "أقل إيلاما من التشنجات الشديدة"، لذا ترفض الشابة التوقف عن استخدام زجاجة الماء الساخن المفضلة لديها.

وقالت تانيا، وهي تظهر بشرتها المحروقة في مقطع فيديو على تيك توك: "أنا مجرد فتاة تعاني من علامات الحروق بسبب استخدام زجاجة الماء الساخن أكثر من اللازم".