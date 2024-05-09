"شبيهة بمسحوق التنظيف"... سيّدة تتجنب رؤية صديق زوجها بسبب رائحته القوية

كشفت سيّدة أنها تتجنب رؤية صديق زوجها بسبب رائحته القوية التي تفاقم أعراض الحساسية القوية التي تعاني منها تجاه مجموعة كبيرة من الروائح والعطور، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقالت السيّدة إن رائحة عطر صديق زوجها "شبيهة بمسحوق التنظيف"، مضيفةً أنها تبقى في المنزل حتى بعد مرور أسبوع على زيارته لهما.

وتابعت: "أتجنب هذا الصديق دائماً وأقوم بإغلاق أبواب المنزل لأن رائحته تفاقم أعراض الحساسية التي أعاني منها"، لافتةً إلى أن زوجها يرفض إخبار صديقه بالمشكلة الصحية التي تعاني منها.

وقالت السيّدة أيضاَ إنها لا تستطيع الاقتراب من أثاث المنزل لمدة أسبوع، مؤكدةً أن "زيارته المقبلة لهما ستجعلها تنفجر من الغضب".