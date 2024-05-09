بعد منعهما من هدم منزل مارلين مونرو... زوجان يقاضيان مدينة لوس أنجلوس

رفع المنتج التلفزيوني روي بنك وزوجته برينا ميلستين دعوى قضائية ضد مدينة "لوس أنجلوس" الأميركية يوم الإثنين الفائت للحصول على الحق في هدم منزل النجمة مارلين مونرو السابق.

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن الثنائي قام بشراء المنزل المذكور الصيف الفائت بمبلغ 8.35 مليون دولار.

وحصل الثنائي أولاً على تصريح الهدم بهدف توسيع حجم ومساحة منزلهما، إلا أن خطتهما توقفت بعد معارضة مجلس المدينة لها بحجة رغبته بتعيين المنزل كمعلم تذكاري وثقافي.

واتهم الثنائي المجلس بـ "السلوك غير القانوني والدستوري بالإضافة إلى استخدام المكائد لإنقاذ منزل مونرو".

وقال الزوجان أيضاَ إن العلاقة التي تربط مونرو بالمنزل "مبالغ فيها"، كما أكدّا أنه "لا يلبي معايير المدينة التاريخية".