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رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!

منوعات
2024-05-09 | 10:33
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رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!
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رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!

رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!

أثار رجل جدلاً حادًا عندما كشف أنه تخلى عن حبيبته بعد أن رفضت إجهاض طفلهما الذي عانى من احتياجات خاصة، كما أنه رفض الذهاب إلى جنازة الولد لاحقا، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أوضح الرجل تفاصيل قراراته بصراحة معترفا بأنه توسل إلى حبيبته لإنهاء الحمل، لكنه ابتعد عنهما عندما رفضت القيام بما طلبه.

وشرح الرجل أنه نشأ مع شقيقه الذي كان يعاني من احتياجات خاصة، ما أدى إلى ذهاب كافة أموال والديه واهتمامهما لصالح أخيه، إذ نسي كل منهما أنه موجود، كما أن كل الأنشطة العائلية كانت مبنية على قدرة شقيقه على المشاركة فيها.

وساعده جده في الحصول على وظيفة في منصات النفط، ولم يقطع الرجل علاقته بوالديه ولكن التواصل قد خفّ بينهما بطبيعة الحال بسبب ضيق الوقت.

وبعد عشر سنوات، تلقى الرجل مكالمة مفادها أن شقيقه تُوفي وعليه الذهاب إلى الجنازة.

وعندما حملت حبيبته كان الرجل سعيدا بعد علاقة دامت لمدة ثلاث سنوات، وتحدثا سويا عن الأمر وقررا إجراء كل الاختبارات حتى يتمكنا من معرفة ما إذا كانا سيُرزقان بطفل يتمتع بصحة جيدة.

وقبل الاختبار الأول، اتفق الرجل مع حبيبته على أنه إذا لم يكن الطفل بصحة جيدة، فلن يتم إنجابه حتى ولو بدا الأمر فظيعًا، لكن الرجل لم يكن يريد تكرار تلك الحياة التي عاشها مع شقيقه لمدة 13عامًا، ولم يتوقع أن تغير حبيبته رأيها لاحقا.

كذلك، عندما توفي الطفل أرادت حبيبته السابقة أن يحضر الأب الجنازة ولكنه لم يقم بذلك، وأبدى والداه انزعاجهما منه بسبب طريقة تعامله مع الأمور.

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