الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!
منوعات
2024-05-09 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!
رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!
أثار رجل جدلاً حادًا عندما كشف أنه تخلى عن حبيبته بعد أن رفضت إجهاض طفلهما الذي عانى من احتياجات خاصة، كما أنه رفض الذهاب إلى جنازة الولد لاحقا، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أوضح الرجل تفاصيل قراراته بصراحة معترفا بأنه توسل إلى حبيبته لإنهاء الحمل، لكنه ابتعد عنهما عندما رفضت القيام بما طلبه.
وشرح الرجل أنه نشأ مع شقيقه الذي كان يعاني من احتياجات خاصة، ما أدى إلى ذهاب كافة أموال والديه واهتمامهما لصالح أخيه، إذ نسي كل منهما أنه موجود، كما أن كل الأنشطة العائلية كانت مبنية على قدرة شقيقه على المشاركة فيها.
وساعده جده في الحصول على وظيفة في منصات النفط، ولم يقطع الرجل علاقته بوالديه ولكن التواصل قد خفّ بينهما بطبيعة الحال بسبب ضيق الوقت.
وبعد عشر سنوات، تلقى الرجل مكالمة مفادها أن شقيقه تُوفي وعليه الذهاب إلى الجنازة.
وعندما حملت حبيبته كان الرجل سعيدا بعد علاقة دامت لمدة ثلاث سنوات، وتحدثا سويا عن الأمر وقررا إجراء كل الاختبارات حتى يتمكنا من معرفة ما إذا كانا سيُرزقان بطفل يتمتع بصحة جيدة.
وقبل الاختبار الأول، اتفق الرجل مع حبيبته على أنه إذا لم يكن الطفل بصحة جيدة، فلن يتم إنجابه حتى ولو بدا الأمر فظيعًا، لكن الرجل لم يكن يريد تكرار تلك الحياة التي عاشها مع شقيقه لمدة 13عامًا، ولم يتوقع أن تغير حبيبته رأيها لاحقا.
كذلك، عندما توفي الطفل أرادت حبيبته السابقة أن يحضر الأب الجنازة ولكنه لم يقم بذلك، وأبدى والداه انزعاجهما منه بسبب طريقة تعامله مع الأمور.
آخر الأخبار
منوعات
الذهاب
جنازة
والسبب
معاناة
الأخير
احتياجات
خاصة:
يُصدق!
التالي
أمطار غزيرة تعيد الحياة إلى العراق... وهذه التفاصيل
بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-17
مديرة تنفيذية ترفض طلبات التقديم الخاصة بثلاث فتيات... والسبب ذكريات المدرسة السيئة؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-17
مديرة تنفيذية ترفض طلبات التقديم الخاصة بثلاث فتيات... والسبب ذكريات المدرسة السيئة؟ (فيديو)
0
منوعات
2024-04-04
ثنائي يتحدث عن معاناته والسبب أمر مضحك... وهذا ما يتلقاه الحبيبان من أسئلة محرجة! (فيديو)
منوعات
2024-04-04
ثنائي يتحدث عن معاناته والسبب أمر مضحك... وهذا ما يتلقاه الحبيبان من أسئلة محرجة! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-24
بعد علاقة دامت عامين... شاب يفكر بالانفصال والسبب غيرة حبيبته المرضية: ما تقوم به الأخيرة صادم!
منوعات
2024-03-24
بعد علاقة دامت عامين... شاب يفكر بالانفصال والسبب غيرة حبيبته المرضية: ما تقوم به الأخيرة صادم!
0
امن وقضاء
2024-03-21
قوى الامن عممت صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عثر عليه في محلة دوحة الحص
امن وقضاء
2024-03-21
قوى الامن عممت صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عثر عليه في محلة دوحة الحص
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:55
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
منوعات
12:55
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
0
منوعات
12:16
بعدما نشر عمّال المقهى معلومات بطاقتها الائتمانية...تغريم سيّدة بمبلغ 2000 دولار
منوعات
12:16
بعدما نشر عمّال المقهى معلومات بطاقتها الائتمانية...تغريم سيّدة بمبلغ 2000 دولار
0
منوعات
11:15
بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!
منوعات
11:15
بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!
0
منوعات
09:32
بعد منعهما من هدم منزل مارلين مونرو... زوجان يقاضيان مدينة لوس أنجلوس
منوعات
09:32
بعد منعهما من هدم منزل مارلين مونرو... زوجان يقاضيان مدينة لوس أنجلوس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:23
الصايغ لـ"حوار المرحلة": لضبط الحدود عبر تمكين الجيش وعلى ميقاتي أن يُحاكم في حال هناك رشوة فعلا
أخبار لبنان
16:23
الصايغ لـ"حوار المرحلة": لضبط الحدود عبر تمكين الجيش وعلى ميقاتي أن يُحاكم في حال هناك رشوة فعلا
0
أخبار دولية
01:35
إسرائيل تستهدف قائد القوة البحرية لحماس في غزة
أخبار دولية
01:35
إسرائيل تستهدف قائد القوة البحرية لحماس في غزة
0
آخر الأخبار
10:36
مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دمّ من فئة A+ ولبلاكيت قبل تاريخ 13-05-2024 في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الاتصال على الرقم: 76305448
آخر الأخبار
10:36
مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دمّ من فئة A+ ولبلاكيت قبل تاريخ 13-05-2024 في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الاتصال على الرقم: 76305448
0
صحة وتغذية
10:29
منها الدجاج المقلي... هذه الأطعمة قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة
صحة وتغذية
10:29
منها الدجاج المقلي... هذه الأطعمة قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
0
أخبار دولية
13:19
رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف
أخبار دولية
13:19
رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف
0
أخبار دولية
13:17
ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟
أخبار دولية
13:17
ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024
0
أخبار لبنان
08:24
تكتل لبنان القوي في عين التينة لبحث مخاطر النزوح السوري
أخبار لبنان
08:24
تكتل لبنان القوي في عين التينة لبحث مخاطر النزوح السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
لماذا تمنع الولايات المتحدة إرسال السلاح الى اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:11
لماذا تمنع الولايات المتحدة إرسال السلاح الى اسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
الجزء الشرقي من رفح جنوبي قطاع غزّة بعد التوغل البري الاسرائيلي فيه
تقارير نشرة الاخبار
06:58
الجزء الشرقي من رفح جنوبي قطاع غزّة بعد التوغل البري الاسرائيلي فيه
0
أخبار لبنان
06:51
مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح
أخبار لبنان
06:51
مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح
0
أخبار لبنان
06:49
تحضير ملف يضم جميع حالات توقيف صحافيين عن العمل بسبب تغريدات
أخبار لبنان
06:49
تحضير ملف يضم جميع حالات توقيف صحافيين عن العمل بسبب تغريدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:57
لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟
فنّ
04:57
لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
3
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
4
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
5
منوعات
15:50
بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)
منوعات
15:50
بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)
6
صحف اليوم
00:36
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:36
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
7
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
8
اخبار البرامج
14:33
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
اخبار البرامج
14:33
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More