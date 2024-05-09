بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!

أفادت تقارير إخبارية في إندونيسيا أن رجلاً اكتشف سرّا كبيرّا عن زوجته مؤخراً، إذ اتّضح أنها رجل.

وحصلت الواقعة في مدينة سيانجور بجاوة الغربية، حيث أبلغ الزوج، 26 عاما، عن زوجته، 26 عاما، بتهمة الاحتيال، وذلك بعد مرور 12 يوما على زفافهما.

وكشف الزوج أنه كان يعيش بمفرده قبل أن يتعرف على زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام واحد. أما بعد إتمام الزواج كانت ترفض ممارسة الجنس معه متحججة بالمرض والتعب، كما ساهم لباسها في إخفاء هويتها الحقيقية.

وأشار الزوج إلى أن شكه في زوجته جعله يراقبها ليكتشف أنها رجل. على إثر ذلك، ألقت الشرطة القبض على الزوجة المزورة، ووجهت لها تهمة بموجب المادة 378 من القانون الجنائي، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة 4 أعوام.