اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!

عثر البريطاني غراهام سينيور على حجر منحوت بالكتابة السلتية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع، أثناء تنظيف حديقة منزله.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم عرض الحجر الذي يبلغ طوله 11 سم في متحف "هربيرت"، والذي يحتوي أيضاً على سلسلة من الخطوط المنقوشة على ثلاثة جوانب بالإضافة إلى نص تم استخدامه بشكل أساسي في العصور الوسطى في أيرلندا.

وقامت المؤرخة الاسكتلندية كاثرين فورسيث، من جامعة "غلاسكو" في اسكتلندا، بترجمة الكلمات جزئيًا والتي كشفت عن اسم مايل دومكايل.

ومن جهته، اعتقد سينيور أن الحجر سقط في حديقة منزله في العصر الروماني، لافتاً إلى أن منزله يقع بالقرب من حصن روماني يُدعى "لونت".