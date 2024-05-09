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ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!

منوعات
2024-05-09 | 15:55
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ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
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ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!

ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!

أعربت عروس عن غضبها الشديد بعد قيام ضيفة بزيادة عدد المدعوين من أفراد عائلتها إلى حفل زفافها المرتقب من دون الرجوع لها أو لخطيبها، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

 

ونشرت العروس صورة عبر حسابها على فيسبوك أظهرت رد إحدى السيّدات على الدعوة والتي أضافت طفلها إلى عدد المدعوين من أفراد عائلتها إلى حفل الزفاف.

 

ومن جهتها، حاولت العروس تقبّل الأمر وخاصةً بعد موافقة عائلة خطيبها، وقالت إن "السيّدة لديها أطفال من ثلاثة رجال مختلفين بما في ذلك زوجها الحالي".

 

وتابعت: "أخبرتني أن أربعة أشخاص من عائلتها سيحضرون حفل الزفاف بما في ذلك طفلها البالغ من العمر سنة واحدة".

 

وقررت السيّدة لاحقاً إضافة طفلها من علاقتها السابقة إلى عدد المدعوين، الأمر الذي أغضب العروس التي كتبت في المنشور: "لا أستطيع فعل أي شيء الآن".

 

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