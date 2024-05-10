بعد أن لسعته نحلة رجل ستينيّ ينجو من الموت بأعجوبة... ما حصل معه كارثيّ!

"مواعدة الرجال أمر صعب وهذا ما أفضّل القيام به".... تعرفوا على مهنة إحدى الشابات الأستراليات!

"مواعدة الرجال أمر صعب وهذا ما أفضّل القيام به".... تعرفوا على مهنة إحدى الشابات الأستراليات!

ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!