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"سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك"... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!

منوعات
2024-05-10 | 04:09
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&quot;سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك&quot;... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!
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"سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك"... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!

"سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك"... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!

كشفت أم عن المحادثة الأخيرة المفجعة التي أجرتها مع ابنها البالغ من العمر أربعة سنوات، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، فقدت "روث سكالي" ابنها نولان البالغ من العمر أربع سنوات في شباط من عام 2017 بسبب سرطان الساركوما العضلية والذي يصيب الأنسجة الهيكلية الرخوة، وهو شديد العدوانية إذ يقاوم كل أشكال العلاج.

وكان أمام نولان 15 شهرًا فقط لمحاربة المرض، وذلك في الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2015 إلى شباط 2017، قبل أن يفقد حياته لاحقا.

وفي إحدى محادثاتهما الأخيرة معًا، أخبر نولان والدته أنه "لم يعد مضطرًا لمحاربة السرطان بعد الآن" وقال إنه سيذهب إلى الجنة ويلعب هناك وينتظرها حتى تصل ليلعب معها.

وتأثرت الأم بما قاله ابنها لها وسألته عن مدى الألم الذي يشعر به، فأجابها ابنها أنه لا يشعر بالوجع بعد الآن وهو يكافح هذا المرض بصعوبته ومتمسك بالحياة من أجلها فقط.

ويُذكر أن نولان أُصيب عام 2015، بانسداد في الأنف  وسرعان ما أصبحت مسألة التنفس بغاية الصعوبة، وعلى الرغم من المضادات الحيوية وأجهزة الترطيب لم يتحسن وضع الطفل.

وبعد أخذ خزعات من الأنسجة الغدانية الموجودة خلف تجويف الأنف، تبين أن نولان كان قد أُصيب بالساركوما العضلية المخططة.

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