رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)

نجمة تنس ثلاثينية تعتزل الرياضة لتركز على منحى آخر في حياتها... ما علاقة الملابس الداخلية؟

نجمة تنس ثلاثينية تعتزل الرياضة لتركز على منحى آخر في حياتها... ما علاقة الملابس الداخلية؟

"سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك"... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!