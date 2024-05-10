الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)
منوعات
2024-05-10 | 05:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)
رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)
تحدث رجلان بفارق عمر يبلغ 46 عامًا، عن عثورهما على الحب الحقيقي بعد لقائهما ببعضهما البعض عبر الإنترنت قبل سبع سنوات، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، وقع إيفان الخمسيني في حب بيل البالغ من العمر 98 عامًا بعد أن التقى الاثنان من خلال موقع مواعدة لكبار السن يسمى "Silver Daddies".
ويعيش الثنائي الآن في منزل في كاليفورنيا، ويدعي إيفان أنهما يتمتعان بحياة جنسية "جيدة جدًا"، ويمارسان العلاقة الحميمة على الأقل مرة واحدة يوميًا.
وعن تفاصيل تعارفهما، رتب الاثنان للقاء في شقة بيل لتناول وجبة الغداء معا، حيث قال الأخير إنه في اللحظة التي رأى فيها إيفان للمرة الأولى، انجذب فورا لجماله الذكوري، كما أنه لم يستطع إخفاء الأمر.
اعترف إيفان أنه بمجرد أن قبلا بعضهما البعض في اللحظات الأولى من اللقاء، وبعد عودتهما معًا إلى شقة بيل بعد الغداء، مارس الثنائي الجنس أربع مرات.
وروى بيل أنه اكتشف ميوله الجنسية بعد تجنيده في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وكان لديه عشيقًا ولكن، لم يمض وقت طويل حتى أُعيد حبيبه إلى الولايات المتحدة ولم يعد يعلم عنه شيئا.
وبعد هذه الخطوة المفاجئة، اعتقد بيل أن كونه مثليًا ليس أسلوب حياة يمكنه التعامل معه لذلك تعالج عند عودته إلى الولايات المتحدة، وبعد فترة وجيزة، التقى بامرأة وظل متزوجًا منها لمدة 53 عامًا، حتى وفاتها.
وشجعه معالجه لاحقا على عدم كبت حياته الجنسية، ونصحه بمحاولة العثور على شريك من خلال تطبيق المواعدة المذكور سابقا.
وفي الوقت نفسه، أشار إيفان إلى أنه أدرك للمرة الأولى أنه كان منجذبًا للرجال "الأكبر سنًا" عندما كان في الرابعة من عمره، مؤكدًا أن اهتمامه ينصب على الأشخاص السبعينيين وما فوق.
وتخلى والد إيفان عن العائلة في العام نفسه الذي بدأ فيه إيفان بملاحظة ميوله وتفضيلاته الجنسية.
آخر الأخبار
منوعات
خمسيني
يعلنها:
حبيبي
تفاصيل
قصتنا
الرومانسية!
(فيديو)
التالي
نجمة تنس ثلاثينية تعتزل الرياضة لتركز على منحى آخر في حياتها... ما علاقة الملابس الداخلية؟
"سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك"... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-08
في مشهد مرعب... طائرة شحن تنحرف عن المدرج بعد تعطل جهاز الهبوط وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2024-05-08
في مشهد مرعب... طائرة شحن تنحرف عن المدرج بعد تعطل جهاز الهبوط وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
فنّ
2024-04-24
آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)
فنّ
2024-04-24
آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
2024-04-13
"بالدرز غيت 3" تنال العدد الاكبر من جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-04-13
"بالدرز غيت 3" تنال العدد الاكبر من جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو... وهذه التفاصيل
0
منوعات
2024-03-29
بعد ذهابها لحضور حفل زفاف شقيقها... امرأة تكتشف حقيقة صادمة قبل وصولها وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2024-03-29
بعد ذهابها لحضور حفل زفاف شقيقها... امرأة تكتشف حقيقة صادمة قبل وصولها وهذه التفاصيل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:12
وزنه تخطى الـ7 كلغ... رجل خمسيني عاش مع ورم خارجي ضخم في رأسه لـ25 سنة: إليكم ما حدث! (صور)
منوعات
07:12
وزنه تخطى الـ7 كلغ... رجل خمسيني عاش مع ورم خارجي ضخم في رأسه لـ25 سنة: إليكم ما حدث! (صور)
0
منوعات
06:49
قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)
منوعات
06:49
قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)
0
منوعات
06:04
خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!
منوعات
06:04
خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!
0
منوعات
05:49
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
منوعات
05:49
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-05-02
لبنان يتأثر بمنخفض جوي الأحد... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-05-02
لبنان يتأثر بمنخفض جوي الأحد... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
06:25
"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين
أخبار لبنان
06:25
"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين
0
أخبار لبنان
2024-04-24
مولوي: سنكثف الدوريات على طريق المطار
أخبار لبنان
2024-04-24
مولوي: سنكثف الدوريات على طريق المطار
0
اقتصاد
2024-01-26
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
اقتصاد
2024-01-26
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
عملية رفح... دمار يقضي على ما تبقى من ملاجئ آمنة لأكثر من مليون غزّيّ
تقارير نشرة الاخبار
07:46
عملية رفح... دمار يقضي على ما تبقى من ملاجئ آمنة لأكثر من مليون غزّيّ
0
أخبار لبنان
06:25
"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين
أخبار لبنان
06:25
"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين
0
أخبار لبنان
06:00
افتتاح مؤتمر "نعم قادرون لتنمية طرابلس والشمال"
أخبار لبنان
06:00
افتتاح مؤتمر "نعم قادرون لتنمية طرابلس والشمال"
0
أخبار دولية
05:18
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
05:18
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
0
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
0
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
0
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
0
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
2
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
3
منوعات
11:15
بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!
منوعات
11:15
بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!
4
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
5
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
6
أمن وقضاء
08:31
بيان للأمن العام بشأن منح إقامات سنوية ودائمة
أمن وقضاء
08:31
بيان للأمن العام بشأن منح إقامات سنوية ودائمة
7
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
8
منوعات
12:55
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
منوعات
12:55
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More