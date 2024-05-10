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نجمة تنس ثلاثينية تعتزل الرياضة لتركز على منحى آخر في حياتها... ما علاقة الملابس الداخلية؟
منوعات
2024-05-10 | 05:39
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نجمة تنس ثلاثينية تعتزل الرياضة لتركز على منحى آخر في حياتها... ما علاقة الملابس الداخلية؟
اعتزلت نجمة التنس كاميلا جيورجي بهدوء رياضة التنس عن عمر يناهز 32 عامًا، ويقال إن اللاعبة الإيطالية ستركز على مسيرتها المهنية كعارضة ملابس داخلية.
وفازت جيورجي بأربعة ألقاب في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات ووصلت إلى الدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون في عام 2018 - محققة أعلى تصنيف عالمي في مسيرتها وهو المركز 26 في عام 2018، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لقد اكتسبت سمعتها باعتبارها واحدة من أقوى الضربات في لعبة السيدات، لكنها اكتسبت أيضًا الاهتمام بمسيرتها المهنية في عرض الأزياء خارج الملعب وحضورها كنجمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولدى جيورجي أكثر من 730 ألف متابع على إنستغرام، وغالباً ما تنشر لقطات مثيرة تعرض خلالها مجموعة من الملابس الداخلية والملابس الرياضية لعلامتها التجارية الخاصة للأزياء والتي تسمى جيوميلا.
لقد كانت تجمع بين عملها كلاعبة تنس محترفة بالإضافة إلى عارضة أزياء وصاحبة أعمال، ولكن وفقًا لصحيفة ماركا، ستركز جيورجي الآن على الموضة بعد أن أدرجتها الوكالة الدولية لنزاهة التنس كلاعبة "متقاعدة".
ولم تعلن جيورجي اعتزالها رسميًا بعد، لكنها لم تلعب منذ ما يقرب من شهرين منذ هزيمتها أمام إيجا سوياتيك في بطولة ميامي المفتوحة في 23 آذار - مع تقارير تزعم أن اتحاد لاعبات التنس المحترفات "لا يمكنه السيطرة عليها".
وبحسب ما ورد، فقد انسحبت أيضًا من برنامج مكافحة المنشطات في التنس، وفقًا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية
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