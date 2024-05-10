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اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)

اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)







وفي التفاصيل، كانت مور تعاني من "الحمل الخفي"، عندما فشلت طرق الاختبار العادية في اكتشاف أنها حامل بطفلة، وفق ما نقل موقع "



وتحدثت الأم مؤخرًا عن اعتقادها بأنها تعاني من عدوى أو مرض في معدتها، ولكنها صُدمت بعد اكتشافها عند إجرائها الفحوصات الطبية في المستشفى أنها حامل في شهرها الخامس.



وكانت قد نشرت عارضة الأزياء مقطع فيديو مؤخرا عبر حسابها على منصة تيك توك عن الحادثة الغريبة وتفاصيلها، كما لاقى الأخير رواجا ملحوظا. أصيبت عارضة الأزياء، "ألكسندرا مور"، التي اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة، بالذهول بعد أن اكتشفت أنها حامل في شهرها الخامس.وفي التفاصيل، كانت مور تعاني من "الحمل الخفي"، عندما فشلت طرق الاختبار العادية في اكتشاف أنها حامل بطفلة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وتحدثت الأم مؤخرًا عن اعتقادها بأنها تعاني من عدوى أو مرض في معدتها، ولكنها صُدمت بعد اكتشافها عند إجرائها الفحوصات الطبية في المستشفى أنها حامل في شهرها الخامس.وكانت قد نشرت عارضة الأزياء مقطع فيديو مؤخرا عبر حسابها على منصة تيك توك عن الحادثة الغريبة وتفاصيلها، كما لاقى الأخير رواجا ملحوظا.