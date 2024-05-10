خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!

شهدت المغرب حدثا غريبا وفريدا من نوعه، إثر خروج شخص من نعشه بعد أن كان قد وضع داخله نتيجة اعتقاد عائلته أنه توفي..



وتشير المعلومات المنتشرة الى أن العائلة تنحدر من مدينة سطات وكانت قد نقلت أحد أفرادها إلى مستشفى في الدار البيضاء بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة.



وبعد أن أجريت له مجموعة من الفحوصات والعلاجات الضرورية، تبيّن أنه لن يتمكن من النجاة، وتسلمت العائلة جثمانه داخل تابوت على أساس أنه فارق الحياة، الخميس.



ونصبت الأسرة خيمة العزاء قرب مقر سكنها بمدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وبدأت في استقبال المعزين منذ صباح الخميس، وتوافد جمع غفير من أقاربه وأصدقائه، بينما تم التريث في الدفن حيث كانت تنتظر أحد أقرباء المعني بالأمر.



وبعد ساعات، لاحظت العائلة أن "الجثمان" يتحرك، وطلب مسؤولون من العائلة نقل الرجل المستشفى على وجه السرعة، حيث ما يزال حيا تحت التنفس الاصطناعي.