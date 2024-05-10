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وزنه تخطى الـ7 كلغ... رجل خمسيني عاش مع ورم خارجي ضخم في رأسه لـ25 سنة: إليكم ما حدث! (صور)
منوعات
2024-05-10 | 07:12
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وزنه تخطى الـ7 كلغ... رجل خمسيني عاش مع ورم خارجي ضخم في رأسه لـ25 سنة: إليكم ما حدث! (صور)
خضع رجل لتحول غير حياته بعد أن أزال الجراحون ورمًا ضخمًا يبلغ وزنه 15 رطلاً ينمو من فروة رأسه في عملية معقدة استمرت 10 ساعات.
رابيندرا بيسوي، 51 عامًا، من ولاية البنغال الغربية، عاش مع الورم لمدة 25 عامًا قبل أن يتمكن الجراحون من تخليصه منه.
وارتفع حجم النمو الصغير بسرعة في الأشهر السبعة التي سبقت عملية رابندرا، حيث وصل إلى 15.43 رطلاً وأثر بشدة على حركته وعمله وتنفيذ أنشطته اليومية.
وكان الورم الذي أصيب به الرجل البالغ من العمر 51 عامًا عبارة عن ساركوما زلالية، وهو نوع نادر من السرطان يميل إلى النمو حول مفاصل الذراعين والساقين، مثل الركبتين والمرفقين.
ويُعتقد أن سبب ذلك هو تفكك كروموسومات معينة - الأجزاء الموجودة داخل الخلايا التي تحتوي على الحمض النووي - وإعادة تجميعها معًا بطريقة خاطئة، وفقًا لـ Sarcoma UK.
وشكلت إزالة الورم تحديًا كبيرًا للجراحين في معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) في بوبانسوار، نظرًا لندرته وطبيعته العدوانية، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
كما أحاط عدد من الأوعية الدموية بورم رابندرا، مما جعل العملية صعبة بشكل خاص.
وأشار الدكتور سانجاي جيري، رئيس قسم الحروق والجراحة التجميلية في AIIMS-Bhubaneswar، إلى أن "الورم كان منتفخًا بشكل غير عادي وأن إزالته من فروة الرأس كانت محفوفة بالمخاطر".
ونظرًا لطبيعة القضية المعقدة، فقد تطلب الأمر فريقًا متعدد التخصصات من المتخصصين من عدد من الأقسام في AIIMS Bhubaneswar لإزالتها.
وقد شارك فيه خبراء في جراحة الأعصاب والتخدير والأشعة التداخلية وجراحة الأورام.
خلال العملية الصعبة التي استغرقت 10 ساعات، بذل الجراحون قصارى جهدهم للتأكد من بقاء عظم جمجمة رابندرا سليمًا.
وكانت العملية ناجحة وتمكن الجراحون من إزالة الورم بالكامل.
وأعرب رابيندرا عن امتنانه للفريق الطبي، وشبههم بالملائكة الحارسة لإنقاذ حياته.
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