وزنه تخطى الـ7 كلغ... رجل خمسيني عاش مع ورم خارجي ضخم في رأسه لـ25 سنة: إليكم ما حدث! (صور)

بقع حمراء اكتسحت وجهها... ما عانت منه امرأة ستينية مروع: الحل كان بسيطا بشكل لا يُصدق! (صور)

بقع حمراء اكتسحت وجهها... ما عانت منه امرأة ستينية مروع: الحل كان بسيطا بشكل لا يُصدق! (صور)

قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)