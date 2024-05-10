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بقع حمراء اكتسحت وجهها... ما عانت منه امرأة ستينية مروع: الحل كان بسيطا بشكل لا يُصدق! (صور)
منوعات
2024-05-10 | 09:11
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بقع حمراء اكتسحت وجهها... ما عانت منه امرأة ستينية مروع: الحل كان بسيطا بشكل لا يُصدق! (صور)
بقع حمراء اكتسحت وجهها... ما عانت منه امرأة ستينية مروع: الحل كان بسيطا بشكل لا يُصدق! (صور)
تحدثت "داون ساندرسون" الستينية، عن المرة التي استيقظت فيها ووجدت بقعا حمراء وكأنها حروقات على وجهها، قائلة إنها شعرت وكأنها وحش لأشهر عدة أثناء محاولتها إيجاد حل.
وفي التفاصيل، أُصيبت ساندرسون بالذهول بعد أن بدأت بقع حمراء مؤلمة تظهر فجأة على وجهها في أواخر عام 2023، ولم تستطع فهم سبب اندلاع هذا التوهج تحت عينيها.
وقالت ساندرسون إن جلدها بدا وكأنه احترق بحمض، وزاد الأمر سوءًا حتى شعرت أنها لم تعد قادرة على العمل، ولكن على الرغم من زيارتها العديد من الأطباء، لم يكن هناك أي وصفة طبية قادرة على تخفيف ألمها.
وعندما كانت تتوجه إلى عملها في أحد متاجر التجميل، كانت تشعر ساندرسون كما لو أن الموظفون ينظرون إليها بطريقة غريبة لأنها بدت مروعة، على حد قولها.
ولم تكن قادرة على وضع المكياج لإخفاء البقع وأصبح الأمر أكثر سوءًا مع مرور الوقت، حتى شعرت أنها مضطرة إلى ترك وظيفتها.
وبعد أشهر من المحاولات اليائسة، قامت بتجربة منتج ما وعاد وجهها إلى طبيعته بعد أسبوع.
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