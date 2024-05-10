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بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
منوعات
2024-05-10 | 15:04
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بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
تحدثت امرأة عن علاقتها الزوجية التي أصبحت على وشك الانتهاء بعد تسع سنوات على ارتباطهما، وذلك بسبب السّرّ الذي اكتشفته عن زوجها، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، اكتشفت المرأة عند استخدامها جهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها إشعارًا وصله من موقع "OnlyFans"، وعندما واجهته قام بنفي القصة وتجاهل هذا الادعاء.
ويُذكر أن هذا الموقع ازدهر في السنوات الأخيرة، كونه يسمح للبريطانيين بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الفاضحة لأشخاص بالغين مقابل رسوم شهرية.
ولم تقتنع المرأة بما قاله لها شريكها وانتهى بها الأمر بالتسلل إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، حيث عثرت على رسائل عدة منذ بضعة أيام فقط والتي تضمنت مبالغ مختلفة من المال تم دفعها لتسديد رسوم الاشتراك.
وشرحت أنها حاولت مواجهة زوجها مرة أخرى، لكنه أصر على نفي الموضوع، ومع ذلك، طالبت المرأة بعد ذلك بالاطلاع على الملف الشخصي الخاص به على الموقع، ما أدى إلى اعترافه بكل شيء.
واتضح أن الرجل يحب كثيرا مشاهدة المقاطع الإباحية، كما شعرت المرأة بالإهانة واهتزت الثقة بين الثنائي.
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