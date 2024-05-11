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رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
منوعات
2024-05-11 | 06:45
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رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
روى أحد الرجال قصة اكتشافه لخيانة زوجته له، وقال: "عندما وجدت رسالة من الطبيب تفيد بأن زوجتي تعاني من مرض منقول جنسيًا، أدركت أنها مارست الجنس مع شخص آخر"، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وأوضح أن "الآن أفهم أخيرًا لماذا لم نكن حميمين جسديًا منذ عقد من الزمن، وأنا محطم... لقد تزوجنا منذ 23 عامًا. عمري 49 عامًا، وهي 48 عامًا، ولدينا ولدان بالغان."
وتابع: "كانت علاقتنا رائعة في البداية، ولكن بعد ولادة الأطفال تغيرت الأمور وأصبحنا أكثر بعدًا - وهو ما افترضت أنه ليس أمرًا غير عادي، ولكن قبل أكثر من 10 سنوات فقط، ذهبت إلى براغ في عطلة نهاية الأسبوع مع بعض صديقاتها المقربات... وبعد عودتها، تدهورت علاقتنا أكثر. لقد توقفت عن كل المودة وتوقفت فجأة حياتنا الجنسية المنتظمة تمامًا."
وأضاف: "وقدمت العذر تلو العذر قائلة إنها متعبة أو تعاني من "مشاكل نسائية". وفي نهاية المطاف، تخليت عن المحاولة، وانتقلت إلى الغرفة الاحتياطية... منذ ذلك الحين، أصبحت بائسًا ولكني استسلمت للعيش مثل الأخ والأخت أكثر من الزوج والزوجة."
وقال: "في الشهر الفائت، اضطرت إلى الذهاب إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية وطلبت رؤية خطاب الخروج، حتى أتمكن من مساعدتها في التعافي... ما أثار رعبي أنها قالت إنها مصابة بفيروس الهربس البسيط. أعلم أن هذه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي."
"وفجأة، أدركت بالضبط سبب توقفها عن ممارسة العلاقة الحميمة منذ 10 سنوات. لا بد أنها أصيبت بهذه العدوى المنقولة جنسيًا من رجل آخر في عطلة نهاية الأسبوع التي قضتها بعيدًا... لقد نفت دائمًا كونها غير مخلصة."، وفق ما قال.
وختم: "أعلم أنه إذا سألتها عن هذا فلن تكون صادقة. لا أستطيع التحدث مع أي شخص ولا أعرف ماذا أفعل. القلق بشأن هذا يجعلني أشعر بالقلق.".
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"الحقيقة
دمرتني"!
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