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أرادت أن تترك منزل حبيبها لكنها لم تتوقع ما كان سيحصل... حزمت أمتعتها ثم حلّت الكارثة!

منوعات
2024-05-11 | 11:54
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أرادت أن تترك منزل حبيبها لكنها لم تتوقع ما كان سيحصل... حزمت أمتعتها ثم حلّت الكارثة!
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أرادت أن تترك منزل حبيبها لكنها لم تتوقع ما كان سيحصل... حزمت أمتعتها ثم حلّت الكارثة!

قالت الشرطة إن رجلاً من ولاية نيوجيرسي أطلق النار على امرأة فقتلها بينما كانت تحزم أمتعتها لتركه – وأطلق النار على عائلتها التي كانت تنتظر بالخارج لمساعدتها – قبل أن يطلق النار على نفسه.

وفي التفاصيل، قُتلت نينا دي سينكلير جرين، 43 عامًا، بالرصاص على يد أنتوني جيه ويليامز، البالغ من العمر 45 عامًا، يوم الثلاثاء في شقة في كلايتون، نيوجيرسي، وفقًا لسلطات مقاطعة غلوستر، وتقرير The Courier-Post و6 ABC وNJ.com. .

وقالت الشرطة في بيان يوم الأربعاء إن شرطة كلايتون استجابت "لحادث محلي وبلاغ عن إطلاق نار" مساء الثلاثاء عندما عثرت على سنكلير غرين وويليامز ميتتين.

ولم تذكر الشرطة أسماء الضحايا في بيانها، لكن تم التعرف عليهم في العديد من وسائل الإعلام، وف قما نقل موقع People.

وقالت الشرطة في بيانها إن المراحل الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحادث كان جريمة قتل وانتحار.

وبحسب ما ورد كانت سنكلير غرين تحزم أمتعتها وفي طريقها لمغادرة المنزل، حيث كانت تعيش مع ويليامز، عندما أطلق عليها النار.

ثم أطلق ويليامز النار على أقاربها الذين كانوا ينتظرون في الخارج لمساعدتها على التحرك، من خلال مدخل المنزل المفتوح.

وقال المسؤولون، بحسب المنافذ، إن أفراد الأسرة الذين كانوا داخل السيارة لم يصابوا بأذى.

وتقول الشرطة إن ويليامز أطلق النار على نفسه داخل الشقة.
 

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