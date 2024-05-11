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"أحبته أكثر من أي شيء آخر في الدنيا"... المعلمة المحبوبة رحلت: أحبته حتى الموت فقتلها؟!

منوعات
2024-05-11 | 12:07
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&quot;أحبته أكثر من أي شيء آخر في الدنيا&quot;... المعلمة المحبوبة رحلت: أحبته حتى الموت فقتلها؟!
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"أحبته أكثر من أي شيء آخر في الدنيا"... المعلمة المحبوبة رحلت: أحبته حتى الموت فقتلها؟!

تحدث زوج معلمة كاليفورنيا المحبوبة التي قُتلت في منزل عائلتها عن حبها لابنها المتهم الآن بقتلها.

وقالت إدارة شرطة بوربانك في بيان صحفي، إنه تم العثور على كارين لومباردو، 57 عامًا، ميتة في منزلها في بوربانك ليلة 7 أيار. وتزعم الشرطة أن ابنها، كايل لومباردو، البالغ من العمر 25 عاماً، قتلها خلال "مشاجرة".

وقال زوج كارين، فينس لومباردو، لـ KTLA إن ابنهما يعاني من حالة عقلية وأنه تم استدعاء الشرطة إلى منزلهما سابقًا.

وقال فينس للمنفذ: "إنه نظام رجعي وهذا ما قيل لي في الأساس".

ومضى الزوج والأب الحزين ليقول إن زوجته حاولت مساعدة ابنهما.

وبحسب ما ورد قال فينس: "لقد أحبته أكثر من أي شيء آخر وحاولت مساعدته... جميع طلابها يحبونها. من خلال النظام هنا، كان هناك طلاب أصبحوا معلمين بسببها. إنها شخص رائع للغاية وأعتقد أنه إذا سألت أي شخص، فسيقول إنها لطيفة جدًا"، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقال المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس، جورج جاسكون، إن كايل لومباردو متهم بتهمة قتل واحدة. وليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد عين محامياً أو قدم التماساً.

وقال جون بارامو، المشرف الموحد في بوربانك، في بيان لمجلة PEOPLE، إن كارين كانت معلمة في مدرسة بريت هارت الابتدائية وتقوم بالتدريس في المنطقة منذ عام 1990، عندما تم تعيينها كمعلمة ثنائية اللغة.

وقال بارامو في البيان: "على مدار مسيرتها المهنية المتميزة، أثرت السيدة لومباردو على حياة الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور والزملاء، الذين سيحزنون على هذه الخسارة في الأيام القادمة... لقد أثر تفانيها ودفئها وشغفها في التدريس على حياة العديد من الطلاب والزملاء. وسيكون تأثيرها العميق وخسارتها على هذا المجتمع محسوسًا بعمق في جميع أنحاء مدينة بوربانك."
 

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المعلمة

المحبوبة

رحلت:

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فقتلها؟!

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