الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أحبته أكثر من أي شيء آخر في الدنيا"... المعلمة المحبوبة رحلت: أحبته حتى الموت فقتلها؟!
منوعات
2024-05-11 | 12:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"أحبته أكثر من أي شيء آخر في الدنيا"... المعلمة المحبوبة رحلت: أحبته حتى الموت فقتلها؟!
تحدث زوج معلمة كاليفورنيا المحبوبة التي قُتلت في منزل عائلتها عن حبها لابنها المتهم الآن بقتلها.
وقالت إدارة شرطة بوربانك في بيان صحفي، إنه تم العثور على كارين لومباردو، 57 عامًا، ميتة في منزلها في بوربانك ليلة 7 أيار. وتزعم الشرطة أن ابنها، كايل لومباردو، البالغ من العمر 25 عاماً، قتلها خلال "مشاجرة".
وقال زوج كارين، فينس لومباردو، لـ KTLA إن ابنهما يعاني من حالة عقلية وأنه تم استدعاء الشرطة إلى منزلهما سابقًا.
وقال فينس للمنفذ: "إنه نظام رجعي وهذا ما قيل لي في الأساس".
ومضى الزوج والأب الحزين ليقول إن زوجته حاولت مساعدة ابنهما.
وبحسب ما ورد قال فينس: "لقد أحبته أكثر من أي شيء آخر وحاولت مساعدته... جميع طلابها يحبونها. من خلال النظام هنا، كان هناك طلاب أصبحوا معلمين بسببها. إنها شخص رائع للغاية وأعتقد أنه إذا سألت أي شخص، فسيقول إنها لطيفة جدًا"، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وقال المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس، جورج جاسكون، إن كايل لومباردو متهم بتهمة قتل واحدة. وليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد عين محامياً أو قدم التماساً.
وقال جون بارامو، المشرف الموحد في بوربانك، في بيان لمجلة PEOPLE، إن كارين كانت معلمة في مدرسة بريت هارت الابتدائية وتقوم بالتدريس في المنطقة منذ عام 1990، عندما تم تعيينها كمعلمة ثنائية اللغة.
وقال بارامو في البيان: "على مدار مسيرتها المهنية المتميزة، أثرت السيدة لومباردو على حياة الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور والزملاء، الذين سيحزنون على هذه الخسارة في الأيام القادمة... لقد أثر تفانيها ودفئها وشغفها في التدريس على حياة العديد من الطلاب والزملاء. وسيكون تأثيرها العميق وخسارتها على هذا المجتمع محسوسًا بعمق في جميع أنحاء مدينة بوربانك."
آخر الأخبار
منوعات
الدنيا"...
المعلمة
المحبوبة
رحلت:
أحبته
الموت
فقتلها؟!
التالي
رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-04
غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟
منوعات
2024-05-04
غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟
0
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ"حوار المرحلة": التقيت باسيل في أكثر من مناسبة وتطرقنا الى موضوع الانتخابات الرئاسية أما اليوم خلال دعوة العشاء فلم ندخل في هذا الموضوع وأتعامل مع باسيل على أنّه شخص وطنيّ يدافع عن مصلحة لبنان
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ"حوار المرحلة": التقيت باسيل في أكثر من مناسبة وتطرقنا الى موضوع الانتخابات الرئاسية أما اليوم خلال دعوة العشاء فلم ندخل في هذا الموضوع وأتعامل مع باسيل على أنّه شخص وطنيّ يدافع عن مصلحة لبنان
0
آخر الأخبار
2024-04-17
حواط لحوار المرحلة : الامن العام يمتلك لائحة بالسوريين جميعهم الذين يخرجون من لبنان ويعودون إليه مرارًا وتكرارًا، فليمنعوهم من العودة "فنغربل" أكثر من سبعين في المئة منهم
آخر الأخبار
2024-04-17
حواط لحوار المرحلة : الامن العام يمتلك لائحة بالسوريين جميعهم الذين يخرجون من لبنان ويعودون إليه مرارًا وتكرارًا، فليمنعوهم من العودة "فنغربل" أكثر من سبعين في المئة منهم
0
آخر الأخبار
2024-03-06
الجميل لـ"حوار المرحلة": المشكلة هي أن حزب الله يصور نفسه على أنه يدافع عن الشيعة في لبنان ولكنه في الحقيقة يدافع عن ايران ومن هنا أقول إنني مستعد للدفاع عن الشيعة أكثر منه وأريد إعادة النظر بكل التركيبة القائمة وإجراء مجموعة كبيرة من الاصلاحات
آخر الأخبار
2024-03-06
الجميل لـ"حوار المرحلة": المشكلة هي أن حزب الله يصور نفسه على أنه يدافع عن الشيعة في لبنان ولكنه في الحقيقة يدافع عن ايران ومن هنا أقول إنني مستعد للدفاع عن الشيعة أكثر منه وأريد إعادة النظر بكل التركيبة القائمة وإجراء مجموعة كبيرة من الاصلاحات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:47
دهسته بسيارتها ثم توجهت نحوه وقبلته... ما فعلته بعد ذلك مرعب! (فيديو)
منوعات
15:47
دهسته بسيارتها ثم توجهت نحوه وقبلته... ما فعلته بعد ذلك مرعب! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
0
منوعات
13:24
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
منوعات
13:24
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
0
منوعات
13:08
تأثيرات العاصفة الشمسية تطال دولة عربية... السماء اتشحت باللون الزهري بمشهد خاطف للأنفاس! (صور)
منوعات
13:08
تأثيرات العاصفة الشمسية تطال دولة عربية... السماء اتشحت باللون الزهري بمشهد خاطف للأنفاس! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-01-26
ظهرت عارية الصدر تقريباً ومغطاة بثعبان...ماذا كشفت نيكول كيدمان عن احتمالية تصوير جزء جديد من Big Little Lies؟ (صور)
فنّ
2024-01-26
ظهرت عارية الصدر تقريباً ومغطاة بثعبان...ماذا كشفت نيكول كيدمان عن احتمالية تصوير جزء جديد من Big Little Lies؟ (صور)
0
منوعات
2024-05-10
رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)
منوعات
2024-05-10
رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)
0
فنّ
2023-07-24
تزامناً مع فيلم "باربي".. "الشيخة باربي" الخليجيّة تحضّر الكبسة باللون الزهري (فيديو)
فنّ
2023-07-24
تزامناً مع فيلم "باربي".. "الشيخة باربي" الخليجيّة تحضّر الكبسة باللون الزهري (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-02
عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-02
عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:17
تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور
فنّ
04:17
تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور
2
فنّ
04:56
زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)
فنّ
04:56
زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)
3
فنّ
04:20
بعد استعراض سيارتها الفارهة.. جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء
فنّ
04:20
بعد استعراض سيارتها الفارهة.. جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء
4
صحف اليوم
23:00
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
صحف اليوم
23:00
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
5
حال الطقس
01:40
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
حال الطقس
01:40
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
6
علوم وتكنولوجيا
04:50
الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!
علوم وتكنولوجيا
04:50
الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!
7
آخر الأخبار
04:34
معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ
آخر الأخبار
04:34
معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ
8
منوعات
06:45
رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
منوعات
06:45
رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More